梁靜茹演唱會獲閨密陳綺貞任嘉賓撐場　大方承認愛上同一個男人？

台灣天后梁靜茹27日在小巨蛋舉辦第2場「2020當我們談論愛情」世界巡演，身穿冰川藍長禮服以《微光》揭開序幕，陸續帶來《慢冷》、《我好嗎？》等一系列悲歌，她說：「在愛情當中，最心酸的就是想得得不到、想求求不到。」 她邀請好友陳綺貞對唱《我喜歡上你時的內心活動》一曲，有趣的是演唱會製作及音樂總監是陳的舊愛鍾成虎，更讓人意想不到的是梁靜茹、陳綺貞大方坦言最愛「同1個人」！

梁靜茹、陳綺貞昔是同門歌手，相識近20年，且都迷上因《鬼怪》爆紅的韓星孔劉，尤其梁靜茹3年前拿到孔劉的簽名相，陳綺貞獲知後又羨慕又嫉妒。今晚兩人透露時常互相討拍，梁靜茹笑稱私下常窩在陳綺貞的懷中，特別感謝陳綺貞傳授煮鱸魚湯的技巧，「我被妳電到了，沒跟我說妳穿白色，很亮。」陳綺貞牽起梁的小手甜回：「有種要去結婚的感覺。」

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她們繼2006年在梁靜茹演唱會合唱之後2度擦身而過，闊別14年終於如願，頭一回是梁靜茹2007年擔任陳綺貞演唱會嘉賓，但因颱風來襲，梁為避免缺席隔日演出，被迫提早飛往北京，愧對好友的她在後台大哭；5年前梁靜茹邀陳綺貞在港合作，無奈又遇颱風，今晚同台很是興奮，陳綺貞自嘲兩人是金曲獎槓龜常客，對梁靜茹喊話：「其實妳早就得獎了！」隨後緊緊擁抱，氣氛感人。

兩人合唱讓1.4萬名觀眾尖叫不斷，陳綺貞提到下次自己的小巨蛋演唱會要邀梁靜茹當嘉賓，梁靜茹回說：「我可以來嗎？妳不要找阿信喔。」噹爆陳綺貞立刻讓全場笑翻。隨後陳綺貞表示2007年梁靜茹被迫離開演唱會現場之後，是五月天阿信帶著小抄當救火隊，讓演出得以順利進行。

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