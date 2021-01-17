謝金燕演唱會性感挑戰「假裸體」　超Deep U吊帶褲衝擊觀眾視覺

46歲的台語天后謝金燕時隔五年三度攻蛋，16號晚於台北小巨蛋舉辦《TURN口罩》世界巡演，場滿9成，票房總收入約2070萬元（台幣）。謝金燕開唱掛保證，表示：「今天讓你們一次擁有所有的謝金燕，姐跟你們保證今天你們一定會因為我而愛上這些台語歌，也因為這些台語歌而深深愛上我，因為姐姐唱這些台語歌真的超級好聽，姐的風格全世界找不到第二個。」

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一開場謝金燕身著一身火紅亮片超V緊身服搭配紅色披風，化身大器女戰士從高台破口罩而出，帶領16位舞者火辣唱跳〈TURN口罩〉、〈Dancing All Night〉與〈Crazy〉，更脫掉披風大秀招牌長腿；演唱會以舞曲、情歌、搖滾、電音四大曲風串連，臉部除了先前進場維修回春，服裝尺度更是挑戰赤裸視覺，在唱跳舞曲〈54321〉時，亮橙色深U單車褲遠看宛如只遮點，大騷性感身材，她手持狼牙棒的她走向延伸舞台與粉絲互動，從天也撒下上千支可愛的充氣狼牙棒送給粉絲，道具女王當之無愧。

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在情歌的部分，謝金燕一連演唱〈我要幸福〉、〈造飛機〉、〈憨人〉等抒情歌曲，其中唱〈長頭髮〉時，更把廁所搬上舞台，讓粉絲看到她私下坐在馬桶上練唱、找靈感的一面，她指著身上的白色高岔飄逸洋裝，不忘打趣造型與馬桶有搭：「姐的風格要是能夠輕易讓你們掌握，那我還叫姐姐嗎？」並笑說：「誰會在小巨蛋坐在馬桶上唱歌，全台灣只有謝金燕吧！居然現在謝金燕坐在小巨蛋中間的馬桶上唱歌給大家聽，真的太適合這首歌的概念了。」之後便唱起「憨人」，唱一唱又換邊，笑說：「有時候蹲不出來的時候可以換側面。」

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