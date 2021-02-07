李銘順拍孫燕姿《餘額》MV即向老婆炫耀　演技好到導演唔捨得cut

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-07 18:10

孫燕姿睽違19年推出全詞曲創作單曲《餘額》，MV邀來同為新加坡人的金鐘視帝李銘順跨刀演出，目前人在台灣拍戲的他，儘管在緊鑼密鼓的趕戲中，仍排除萬難和劇組告假，李銘順視訊連線孫燕姿時，幽默表示：「很意外會找我拍MV，還馬上跟老婆炫耀說孫燕姿找我拍MV耶！」

孫燕姿與李銘順同為新加坡人，雖然現實生活裡不相識，卻都欣賞對方的作品，巧的是2人還同一天生日；孫燕姿感謝李銘順抽空演出MV，並表示一直以來都很喜歡他演出的作品，「能帶給大家舒服的感覺是很不容易的」；李銘順也反讚新歌《餘額》好聽，聽著聽著情緒很自然就來了。

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MV於宜蘭一個風格獨具的民宅拍攝，拍攝當天遇到氣溫驟降到8度，儘管是在房子裡，冷空氣不減，李銘順以單薄的造型，長達15小時詮釋從孤獨無助到走向美好的心境轉變，層次淋漓盡致的演技，讓導演捨不得喊卡，想一鏡到底，甚至在場工作人員也為之動容。孫燕姿雖不在現場，也連線請工作人員代購熱騰騰的紅豆湯圓，讓現場工作人員暖身又暖心。

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