洪卓立新歌《重返彌敦道》致敬代表作　失聲癲癇症後重新出發

洪卓立（Ken）相隔四年於2025年8月15日推出全新單曲《重返彌敦道》，新歌歌名似是向自己的代表作《彌敦道》致敬，Ken指新歌是他失聲與癲癇症後，重新出發的音樂宣言。



洪卓立（Ken）2025年8月15日推出全新單曲《重返彌敦道》重新出發唱歌事業。（洪卓立 Ken Hung@YouTube）

新歌由同公司師弟黃明德（Dark）作曲，Ken笑說：「感謝師弟Dark寫咗一首好好嘅歌俾我。我都好榮幸攞咗佢嘅第一次，佢第一次寫廣東歌賣俾其他歌手就係賣俾我！！」Dark則難掩興奮，「Ken攞咗小弟人生第一次！有歌手要咗我嘅歌，仲要係同公司嘅師兄洪卓立先生，我係好興奮、好開心。」他透露：「我諗寫咗六首啦，但真係冇諗過有一首佢真係鍾意！」又謂有錢收是其次，「不得不承認有錢收係開心嘅，但都係其次，最開心係可以出現喺佢眾多出色作品嘅其中一首，我唔敢講自己呢首係出色，但可以成為到佢嘅作品，我都好開心。」

洪卓立（Ken）指新歌是他失聲與癲癇症後，重新出發的音樂宣言。（官方圖片）

Ken近年飽受健康問題困擾，他坦承：「幾年前失聲後，冇諗過可以重返舞台，重新錄歌。喺發現我會偶發性癲癇後，唯有停工，開始接受藥物治療。而服用藥物的副作用亦導致非常容易腫脹。」對於外界的種種猜測，Ken澄清：「唔係情傷，唔係放棄，反而係想尋找嘗試另一條道路。」他花了兩年時間學習新的發聲技巧，終於重拾歌唱能力。不過即使能重返舞台，Ken又發現自己有偶發性癲癇，每次表演仍要面對巨大心理壓力，「係有好多誘發癲癇症嘅嘢，兩年幾前開始，包括光、好專心、好投入、好大壓力、瞓得唔好。台上面都會牽涉到，譬如台嘅燈，所以每次上台都會驚，驚自己發羊吊。」他透露靠觀眾支持才能堅持下去，「觀眾臨場即時俾嘅反應，令到我輕鬆啲咁樣去做一個音樂會。」

他又提別手去年內地巡迴，fans給他的啟發，「有fans話返俾我聽，佢有啲非常之唔好嘅念頭，但聽咗我嘅歌之後就打消咗呢個念頭；有一個有漸凍症嘅fans，奇蹟地捱過咗八、九年嘅時間，佢話俾我聽呢八、九年嘅時間其實都係聽住我嘅歌。」這讓他決心繼續唱下去，「就算有癲癇症、就算失聲、就算未必唱得好好，我都希望可以繼續唱，帶啲正能量俾大家。」

Ken近年飽受健康問題困擾，上台唱歌靠觀眾支持才能堅持下去。（官方圖片）

Ken新歌《重返彌敦道》MV截取圖片（洪卓立 Ken Hung@YouTube）

新歌找來黃偉文（Wyman）操刀，Ken表示：「感謝黃偉文先生將我近年嘅心路用文字為我表達，所以今次嘅歌曲簡介係我自己寫返，我諗應該冇人比我更了解呢首歌曲嘅感覺。」

他強調：