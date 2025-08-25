張天穎Jaime生日開唱獲圈中好友撐場　爆笑收禮「兩粒音比堅尼」

張天穎（Jaime）演唱會｜唱作歌手張天穎（Jaime）8月22日正日生日，於新蒲崗PORTAL舉行入行以來首個個人演唱會《張天穎 本故事不純屬虛構 演唱會2025》，是次特別安排全場企位，及VVIP觀賞綵排環節，忠粉們為爭取最前靚位不惜中午看完綵排後，便開始等候及排隊入場，誓言要跟Jaime一齊慶祝生日enjoy全晚！Jaime自己都笑說：「揀正生日開show，呢幾個月一直籌備和focus喺自己嘅表現，到show前一晚收到好多messages先記得自己生日！」



張天穎（Jaime）生日開show，看到觀眾感動哽咽。（官方圖片）

提到唱《小孩》時，Jaime驚喜現身觀眾群，唱唱下更突然哽咽，問到一向不容易喊的Jaime，她笑言：「我喊住唱歌好難聽呀！原來當大家又好配合坐晒地下圍住我，呢個效果嘅能量原來可以係咁大，唱唱吓又突然見到爸爸企喺度揮住熒光棒，佢一直以嚟都好支持我，呢個show佢仲緊張過我，眼淚就忍唔住啦。」

張天穎（Jaime）演唱會和女團的好友Lolly Talk成員Elka大秀姐妹情。（官方圖片）

今次演唱會有不少圈中好友前來撐場，包括同樣是女團的好友Lolly Talk成員Elka & 阿妹、COLLAR成員Winka、VIVA成員VALC及Ada、ANSONBEAN、黃淑蔓、顧定軒、黃凱逸Zelos及楊天宇Angus等。而整個演唱會所演唱的歌曲全都來自Jaime由去年開始的「《本故事不純屬虛構》音樂企劃」，歌曲透過街訪路人或朋友哼出「幾粒音」的背後故事，再延伸成為原創作品，由自己一手包辦曲詞編監於社交平台持續發佈。當晚，她更將這個概念搬上舞台，即席叫三位fans每人哼一粒音，然後用鋼琴即場作曲，天才mode全開，全場嘩然勁過七步成詩，一眾fans即尖叫：「好勁呀！」氣氛非常熱烈！

張天穎（Jaime）演唱會和張曼莎同台。（官方圖片）

嘉賓方面，Jaime請來這個企劃有份參與過「幾粒音」的歌手好友張蔓莎、Boris及TIAB（翁梓浩），當然不少得Beanies好姊妹陳樂頤（阿左）及李凱翹（Kay）！兩人分別準備了手寫信及神秘禮物送給Jaime，點知一開口讀信就喊，Kay讀到第三句已經眼濕濕：「我寫嘅時候笑住寫㗎嘛！」而阿左就一邊讀一邊叫Jaime：「唔好望我啦，好驚你喊呀！」結果自己都忍不住。之後阿左拿出禮物，問Jaime記不記得年頭答應過她學會一樣技能，Jaime即刻爆笑：「上年聖誕我送咗對啞鈴畀你，你終於用啦！」原來阿左拿出親手織的「兩粒音bikini」，笑着說：「我織咗兩粒音畀你！我着過OK㗎！我用咗兩晚時間織咗呢『兩粒音』Bikini比堅尼，咁第三粒音喺邊呢？就等你下次開一個大啲嘅show，我再織大啲畀你。」Jaime笑到彎腰，「聽日我遊船河喎！」而Kay就送上一隻「沖涼鴨仔」，神來一句爛gag：「你生日就送隻duck俾你，幫你生日『積音duck』！」全場即刻笑到肚痛！

張天穎（Jaime）演唱會上和父母及細佬、全場fans一同慶生。（官方圖片）

之後Jaime父母及細佬再推出蛋糕，全場fans舉起手幅手燈大合唱生日歌，Jaime感動到傻：「多謝大家畀呢個surprise畫面俾我，由唱翻唱歌放YouTube到第一次真正開到演唱會，係畢生難忘的回憶！」