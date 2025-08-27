陳奕迅演唱會2CD面世　採用香港紅館場錄音　內附完整歌單

陳奕迅演唱會｜陳奕迅《FEAR and DREAMS》演唱會現場實錄2 CD於2025年8月25日正式發行，現場實錄網上率先睇，Blu-ray亦預計於10月面世。團隊決定現場實錄CD使用香港紅館場的錄音，因為這場歌單才是這個騷的靈魂。行內人透露現場實錄直追國際級歌手的演唱會實錄水準。



陳奕迅《FEAR and DREAMS》演唱會現場實錄 2 CD於2025年8月25日正式發行。（官方圖片）

歷時兩年多，巡演全球182場的《陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》，早前於澳門圓滿落幕。為記錄這場藝術與哲思交織的音樂之旅，演唱會現場實錄 2 CD 於 8月25日正式推出，2-Blu-ray 亦預計於10月面世。是次《FEAR and DREAMS》現場實錄 2 CD，決定用香港場的錄音作CD推出，原因香港紅館的歌單正是這個騷的靈魂，希望可以展現整個演唱會百份百的初衷構思。

對於《FEAR and DREAMS》現場實錄 2 CD面世， Eason表示自己也很興奮，「很開心跟大家宣布，《FEAR and DREAMS》現場實錄CD終於面世！裡面主要收錄2022年12月30日當晚的演出，如果大家想重溫當晚表演，就終於可以聽到，哈哈。無論係Blu-ray的剪接，及 Jerald（陳哲廬） 的音樂，大家都花了很多心機處理這隻專輯，我覺得很好。」

問到假如要他從CD中揀一首歌，最喜歡會是哪一首歌？Eason想了一會兒，「大家焦點可能會是《黑夜不再來》，但我想推介嗰一首14個字歌名的 : 《如果這一秒鐘你跟我講你不愛我》，好聽，很有力量，這首歌是在《黑夜不再來》之前，哈哈，大家聽一下。」

這次演唱會版CD歌單，在三年前他開騷之後，就已經被歌迷流傳為「當新歌聽」，因為當中很多歌，當年不曾大hit ，但經Eason這次一唱之後，大家才驚覺走漏眼，原來很好聽，Eason笑道，「對啊，我也覺得很開心，很多人跟我說過，這次演唱會重新演繹了一些舊歌，他們當新歌不停地聽，聽得很開心，hit 過當年出碟時，不是說笑。很開心它們不再是蒼海遺珠，又很感謝大家都欣賞這些蒼海遺珠！」

《FEAR and DREAMS》現場實錄2-Blu-ray 亦預計於10月面世。最近網上已經可以付費觀看，不少行內人看過都驚嘆Eason今次又創下香港演唱會現場實錄的製作及剪輯新高鋒，終於有歌手肯為觀眾投資製作有水準的錄影，30多部機同時於紅館錄影及剪輯，直追國際級歌手的演唱會實錄水準。

行內人透露陳奕迅今次CD實錄直追國際級歌手的演唱會實錄水準。（官方圖片）

演唱會創意總監朱祖兒於製作特輯中，妙語連珠解構整個剪輯過程，直言自己看第一剪時都感到非常震撼，為香港終於有像樣的演唱會現場實錄感到安慰。朱祖兒直言，「我真是很久沒有看香港歌手的演唱會Blu-ray ，因為以前的拍法及剪接手法很平淡，看外國歌手那些Blu-ray ，全都很厲害，香港何時能追上？終於Eason做到了！終於有像樣的Blu-ray ，值得大家keep！值得我翻看！我奉勸大家一句，就算現在可以在網上看，最好不要只用手提電話及ipad看，嘗試放上大電視，如果可以用很大的屏幕，配比較好的音響設備去享受這件事，你真的會看到製作團隊及剪輯師的心血。」

Eason坦言自己已經看過一次Blu-ray，感覺是前所未有的震撼。（官方圖片）

而Eason 就坦言，自己已經看過一次，感覺真是前所未有的震撼，「最多謝剪接師Tiff ，佢花了很多時間做，為我留下了一個非常非常好的紀念，人生第一次看自己的現場實錄，可以多角度去欣賞，再不是從前的剪輯跟紀錄方法，我終於可以變回一個觀眾，親眼看一次這個騷，那種感覺真的又感動又不能言喻。我想我會看很多次，哈哈。」

至於Jerald（陳哲廬），他於解構演唱會現場錄音的CD製作中，也非常真誠分享，整張唱片沒有於Eason聲音上做過 AutoTune，堅決保留了他的呼吸、他的顫抖，和他那一刻的全部，「就是要你聽見最震撼的現場靈魂，那個是陳奕迅呀，不是其他人，他在我耳邊唱了182場，我可以說沒有一場感覺悶，每一場都聽出耳油，每一次演繹首歌，他都為大家帶來不同層次和感覺，我為何要將他的聲音變AI，根本沒必要做任何修音，我反而要很小心捉住他每一個情緒的感覺，保持他每一下投入唱時的情緒感覺，這些才是世上最珍貴的錄音！」Jerald又分享，單為這隻唱片的歌改英文名，與Eason在巡迴某站討論了一整個下午。他們為歌曲英文名也仔細去思考，單看歌單中的英文名字，不懂中文也可以領略到Fear and Dreams的整個故事結構。

演唱會完結後，Eason馬不停蹄，為演唱會紀錄片於香港、中國內地、吉隆坡等地作巡映。（官方圖片）

演唱會完結後，Eason是馬不停蹄，為演唱會紀錄片《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》於香港、中國內地、吉隆坡等地作巡映，每站也會有放映及分享會跟歌迷見面，目前他已經到了北京、成都、上海及深圳四站，昨日他亦於吉隆坡做見面會。9月尾再前往台北作宣傳後，這次的紀錄片見面分享會便告一段落，終於可以真正休息。

陳奕迅《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》自2022年香港啟航，不僅是一場演唱會，更是一場探討恐懼與夢想共存的藝術體驗。Eason透過音樂宏觀與微觀的敘事，引領觀眾反思過去、直視當下，並在恐懼與夢想之間尋找共生的可能。2-CD 完整收錄香港站精彩曲目，並且內藏一本珍貴演唱會的影集，非常值得擁有珍藏的回憶。

FEAR and DREAMS（2-CD）歌單

CD-1

1. mozart’s requiem in d minor

2. 2001太空漫遊 a space odyssey

3. 人神鬥 man vs god

4. 當這地球沒有花 imagine a world without flowers

5. 謊言 lies

6. 時代巨輪 will it ever stop

7. 想聽 what if

8. 黑洞 black hole

9. 龍舌蘭 tequila

10. 異夢 wish we still were

11. 如果這一秒鐘你跟我講你不愛我 if you don’t love me

12. 黑夜不再來 what will it take

13. 開不了心 just let me be

14. 告別娑婆 farewell saha

15. 完 the end

16. 今日 today



CD-2

1. 夢的可能 it hasn’t happened yet

2. 一個靈魂的獨白 monologue

3. 任我行 wander

4. the world is actually bigger

5. 人生馬拉松 marathon

6. 請相信我 believe in me

7. 四季 seasons

8. 常在 ∙ 忘記 forget with me

9. life goes on

10. 大人 grown up

11. 致明日的舞 a dance for tomorrow

12. 七百年後 distant future

13. 幸福摩天輪 ferris wheel

14. 我們萬歲 long live us

15. i’d live it all over again

