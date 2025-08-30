COLLAR演唱會｜寧棄自家solo翻唱外語歌　親解團魂以外兩大原因

女團COLLAR一連兩場的演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》圓滿結束，完騷後她們回到後台受訪，直言唔夠喉！陳泳伽（Winka）覺得至少要五場，邱彥筒（Marf）說尤其她們貪心，為演唱會設計了很多，所以當然想開更多場，但目前也覺得很圓滿。

演唱會上有兩下動作是COLLAR從台底跳上來，李芯駖在台上都有分享過，她們身上的服飾其實很重，要跳起也不易，沈貞巧（Gao）說七位確實有特登練：「喺個台搭好之後我哋有一齊練咗一整天，逐個跳，試到得為止，試到唔驚為止。」Winka坦言自己之前腳部韌帶撕裂，芯駖又整傷膝頭，所以都會驚，最終做到都覺得大家好叻。

堪稱「放血女團」的COLLAR，不諱言排練和化妝期間又要針炙放血，又要做電療，Winka甚至說：「On show前一晚瞓唔到，朝頭早六點先瞓到，本身個人好down，佢一放咗血我即刻……精神晒！」芯駖則透露醫療團隊告知她不能放血，因為她已氣血不足，再放會暈。

今次演出COLLAR個個都以弗爆身型示人，當中蘇雅琳（Ivy）的腹肌更是超明顯，Marf：「佢練出嚟㗎 ！練咗半年㗎喇！」Ivy回應：「係呀，我早半年已經開始同自己講，我今次演唱會想試吓自己人生最瘦可以去到幾多，我就試咗喇，原來係咁樣，之後應該去唔返呢個巔峰，可以留念。我人生中最瘦嘅時候，就係24歲嘅《GAME ON》。」隊友還笑稱，下個演唱會她可以挑戰「人生最肥」。七位為演唱會節食已久，如今終於可以解放，Ivy直言：「我真係好想食亞博嘅叉燒！」又表示「葵廣團」可以成行。

COLLAR之中已有四位成員出過Solo歌，但今次演唱會她們卻沒有唱這些歌，每人的Solo部份都選擇翻唱其他歌，當中有五首都是外語，講到這個安排，Gao說：「呢個都係細So一個好有心思嘅諗法，因為佢覺得呢一個係COLLAR團嘅演唱會，所以所有嘅嘢都係想以團行先。」Marf補充：「但係佢都有逐個問我哋，你哋介唔介意，我話梗係唔介意啦！最好㖭呀！好玩吖嘛！我哋可以Focus，同埋我哋覺得唱人哋嘅歌，做一個cover，將一個cover變做自己嘢，其實有一種好美麗嘅事情，同埋因為我哋嘅作品暫時係有限，所以講到嘅意思未必係有其他人講（咁好），譬如《You gotta be》呢首歌，我哋係冇有一首咁有Harmony、咁有意思嘅歌，所以我哋意思、畫面行先。」而芯駖也很希望整個編排帶給大家新意：「我哋又唱solo歌就好估到，所以不如試吓唱一啲唔同，都幾適合我哋嘅歌。（許軼Day：估我哋唔到。）」

翻唱曲目中，王家晴（Candy）翻唱Gin Lee的《白夜行》、沈貞巧翻唱Yui的《Goodbye days》，唱功獲讚有進步。Candy大讚Gao好厲害，指其餘六位成員在後台看著她唱，大家都哭了，「今日大家有少少忍住，我驚阿Gao突然間擘大眼望到我哋佢會喊，所以我哋大家忍住，但係尋日我哋喺後台企後少少，我哋見到芯駖已經淚流滿面，然後大家都……我都承認我係有淚流滿面，所以我就覺得好感動。」

Candy暫未敢翻睇自己的演出片段，會待完騷後才慢慢看網上評論，在《白夜行》推出時，原唱Gin Lee都說這首歌是史上最難，難度屬變態級，問Candy為何向高難度挑戰，她透露是自己、Gao、Ivy跟音樂總監Mike Orange去Singing Camp學唱歌時選出來的，她多謝Mike：「佢要我哋搵唔同嘅歌去唱，我揀呢首歌，其實我第一次唱嘅時候，嗰陣Ivy、Gao、Mike都喺度，佢話其實你幾適合唱啲女戰士沉着氣嗰種歌，我自己覺得原來呢個都幾係我自己嘅性格，然後又講返籃球節目， 細So都有話佢覺得我嗰種好沉穩、好有鬥志、好堅定嘅眼神，好似一個戰士咁樣，種種加埋嘅因素，令到自己我覺得我今次想揀呢首歌。」

至於Gao壓軸登場是細So忽發其想的意念，在Singing Camp時Mike鼓勵她們什麼都唱，問她可有熟悉的歌，Gao表示：「呢首歌係我中學嘅時候非常喜歡嘅一首歌，係Yui嘅Goodbye Days，唱完之後佢哋就話幾好聽喎，跟住就同咗細So講，一同細So講，佢就有咗個咁嘅idea出咗嚟，我覺得幾特別呀，好似Fake吓大家咁樣，哎呀冇我？咦？原來阿Gao唱㗎？」Gao在演出期間極力保持理性到最後一刻，不想受情緒左右。

講到Day在台上罕有落淚，Gao就笑說：「 其實佢唔係好少喊㗎，佢喊嘅點好奇怪咋嘛！」隊友聽完都大笑，而Day就解釋：「係呀，我嘅淚點好奇怪，嗰刻我望住大家覺得……有一種唔知幾時會再見到大家嘅感覺，嗰刻係好感觸嘅，因為我哋企咗喺個高嘅台度，每一個fans都望到嘅角度，大家一齊大合唱嘅時候，就真係好觸動到我。」

演唱會尾聲講感言的部份，芯駖、Winka、Ivy都有爆喊，Ivy哭得最厲害，問她為何如此感觸，Marf即說：「勁靚呀喊得！點解喊都可以咁靚嘅？」Ivy則問她「你見到？點見到？」芯駖解釋自己頭場聽到Gao唱歌已開始喊，回想起很多片段：「我覺得我哋都好叻囉，我哋好多時都逼得自己好緊，我會覺得，但係我哋好似有好多嘢都會可以捱過，例如我哋好多嘢都係互相幫忙，唱歌例如唔叻嘅，我哋成日都問Winka，Winka又會教我哋啲口型要點，阿Gao其實係好難做嗰個位，你要捱晒成場show，最尾最尾先唱一首solo歌，仲要咁高音，係能夠完成到，我覺得我哋係合力將所有可以有嘅資源都用晒落嚟完成到呢件事，唔係淨係我哋，係我哋成個團隊，嗰個moment好感動，冇辦法唔喊。」

Ivy則表示：「我覺得成個過程入面見到大家勁搏命，我哋一個月時間練自己嘅歌，都排咗好多新嘅Step出嚟，係咁挑戰個極限嘅時候，見到大家整親晒，見到大家想將最好嘅嘢俾到Fans俾到觀眾，而觀眾喺今日都真係將佢哋最好嘅尖叫聲，最好嘅反應，最好嘅愛都畀晒我哋，所以嗰下真係超感動！同埋今日都好多朋友嚟咗，台下最尾嗰part著咗燈嘅時候，見到佢哋個樣就真係覺得好感動。」

Winka又特別鳴謝監製細So：「佢係好願意聽我哋講有咩想做，有啲咩想archive，同埋有咩要改佢即刻好welcome，唔會話『我已經set好咗喇，唔改喇，唔改喇。』佢係好想令到我哋都好into呢件事。」Marf續說：「雖然咁樣係會令到大家個workload的確增加咗，但係我哋真係好感恩，肯為我哋增加workload嘅人，無論佢哋定我哋定觀眾，睇到作品之後都會覺得值得咁樣。」芯駖總結：「我覺得佢哋唔係淨係做我哋演唱會，我覺得佢哋係想將一個演唱會個可能性睇吓有幾多，究竟香港演唱會，一個女團，我唔知史上有冇女團做過……其實我哋都係好多嘢冇試過，都唔知得唔得，大家都係想試，都係想創新啲。」

