鄭伊健宣布橫濱開演唱會　歌迷聚會日本fans許願成功｜附票價網站

鄭伊健演唱會｜早前鄭伊健在港舉行歌迷會33周年活動，日本Fans遠道而來應援，更紛紛向他許願，請他到日本開騷。眾志成城，恭喜日本Fans如願以償，伊健宣布好消息，將於2025年12月5日於橫濱太平洋會館（パシフィコ横浜）國立大廳舉行「EKIN CHENG CONCERT IN YOKOHAMA 2025」。在l-tike.com官方優先預購日期及時間：9月17日（三）18:00至9月23日（二）23:59。



自1991年出道以來，伊健作為歌手推出多首暢銷歌曲，也在電影和電視劇領域建立了穩固地位。他在電影《古惑仔》系列中飾演陳浩南，在《風雲》中演出聶風，都是經典角色。其主演的《中華英雄》、《東京攻略》及最新作品《久別重逢》更曾在日本上映，引起熱潮。2001年，伊健首次在日本舉辦演唱會，並參與日劇和廣告拍攝，每次香港開騷均吸引大批日本Fans支持。

2022年，他在紅館成功舉辦連續9場「HERE & NOW EKIN IN CONCERT」，隨後於澳門、美國、英國、馬來西亞、台灣、加拿大等地巡迴演出。今年12月終於落實在日本橫濱開騷，伊健預告為日本站準備了驚喜歌單和演出，並與音樂總監陳光榮密鑼緊鼓籌備，令人期待。

演唱會資訊：

「EKIN CHENG CONCERT IN YOKOHAMA 2025」

公演日期：2025年12月5日（五）

開場時間：18:00

開演時間：19:00

地點：橫濱太平洋會館國立大廳（パシフィコ横浜 国立大ホール）



【門票販售資訊】

【官方優先預購日期及時間】

9月17日（三）18:00～9月23日（二）23:59

【日本國內預購】

https://l-tike.com/ekincheng/

【訪日客預購】

English https://l-tike.com/st1/hya08r96mf6szifpx8mc

中文 http://tike.com/st1/wtyemq2ezyo276hxz6j8

門票價格：

SS席¥35,000（含稅）

S席¥29,000（含稅）

A席¥24,000（含稅）

B席¥18,000（含稅）



【注意事項】

座位類型：對號座

年齡限制：3歲以上需購票

張數限制：每人最多可購買6張



EKIN CHENG CONCERT IN YOKOHAMA 2025特設網站

https://diskgarage.com/sp/ekincheng/

【諮詢｜お問い合わせ】

https://info.diskgarage.com