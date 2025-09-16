朱芸編音樂會｜探討生命與生死之間的好奇　並與林俊傑合寫主題曲

朱芸編音樂會｜由Chez V Creation、英皇娛樂及WANPIN MUSIC主辦、大豆天地農業科技冠名贊助，二胡音樂家朱芸編首個西九大盒個人音樂會〈BETWEEN WORLDS〉將於10月29日隆重舉行，一夜限定，帶觀眾遊走生命的高低起伏，透過一段段精心編寫的樂章，分享他的個人體會，對生死以至不同世界之間的好奇。



以音樂帶領觀眾探討生死「死亡亦可能係連結唔同世界嘅橋樑」

這次的音樂會，邀來多位香港優秀音樂家與藝術家合作，朱芸編說：「我有好強嘅陣容，無論服裝定視覺藝術都有好好嘅藝術家幫忙，我會寫新曲，就算唔係新嘅，都會重新編過。」亦透露會邀請嘉賓助陣演出。

提到音樂會的構思，他期待以自己的音樂，帶觀眾走進不同的世界：「今次我用咗四幅畫做靈感去引發四個世界。我相信唔同世界有它本身嘅規則同文化，形成唔同嘅價值觀，BETWEEN WORLDS就係想探討生命與生死之間，究竟咩係起點？死亡又係咪終結呢？我覺得死亡只係一種狀態，亦可能係連結唔同世界嘅橋樑，尤其係唔同宗教，好似基督教嘅世界，死後會去天堂或者地獄，所以死亡甚至整個生命，會唔會係為下一個目的地做準備嘅過程？」

感激《破・地獄》拉近大眾與二胡的距離

七歲開始學習二胡、高胡及板胡的他，認同大眾對二胡有刻板印象：「由粵語殘片到而家，可能都係（劇情）死人冧樓先有二胡，好悲好悲咁，我冇特別要打破大家嘅印象，我就係好想表達自己係咩人。我都認同二胡同大眾有距離感，所以就希望用呢個音樂會去拉近距離，但首先就係我同觀眾唔好有太大距離先。」

朱芸編早已視二胡為自己的生命，是他抒發情緒的媒介，藉着這次的音樂會，透過二胡去表達自己的生命起伏。他表示自己亦有很多情緒，無論是感動、浪漫、興奮還是傷心：「其實唔係咁表面，有好多唔同嘅感覺，我覺得呢啲好難用言語表達。講出嚟反而唔係嗰樣嘢，對屋企人又好、女友都好，我一向鍾意用音樂去表達。電影嘅語言都一樣，如果所有嘢都畫公仔畫出腸就唔好睇，亦都表達唔到人本身好虛無嘅情緒，我喜歡音樂表達上唔係咁直接。」

提到電影配樂，憑電影《破・地獄》榮獲亞洲電影大獎原創音樂獎、金像獎最佳原創電影音樂，以至近來的第20屆中國長春電影節金鹿獎及第二屆金熊貓獎電影單元最佳音樂獎，朱芸編感激電影《破・地獄》讓他加入二胡的元素：「我諗好多香港人都睇過《破・地獄》，我相信佢哋唔會有距離感，甚至可能覺得好好聽，其實我已經好開心啦。」

第43屆香港電影金像獎 最佳原創電影音樂《破‧地獄》

與林俊傑合作為張艾嘉新片《他年她日》演唱電影主題曲

在監製張艾嘉的賞識下，朱芸編最近為即將上映的奇幻愛情電影《他年她日》操刀全片配樂，更令人驚喜的是，首次與華語樂壇天王林俊傑合作，共同創作並深情演唱電影主題曲《瞬間的瞬間》！

除了他在音樂上的成就，朱芸編與Winka的戀情同樣備受關注，自從兩人公開戀情後，不時大方分享甜蜜，他笑謂：「我哋兩個都多咗一個範疇嘅聽眾，而我哋嘅樂迷都好接受大家嘅音樂，所以都幾開心，係每次出街都姿整咗，個頭要梳好啲，哈。」

二胡家朱芸編〈BETWEEN WORLDS〉音樂會，將於10月29日假西九文化區自由空間大盒隆重舉行，門票昨日 (15/9) 於正式開賣，同日VIP門票旋即售罄！主辦單位現正積極考慮加場，呼籲大眾購買從速！

朱芸編〈BETWEEN WORLDS〉音樂會詳情:

演出日期：2025年10月29日 (星期三)

演出時間：晚上8:00

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$880（VIP）*/ $480 (*VIP門票包括音樂會後Meet & Greet環節)

門票現已公開發售

售票連結：https://www.popticket.hk/between-worlds

主辦｜Chez V Creation / 英皇娛樂 @eeg_music / WANPIN MUSIC

冠名贊助｜SOY-SKY FARMTECH 大豆天地 農業科技

贊助｜三聯文化基金

全力支持｜Deloitte.

製作｜POPM

售票網｜撲飛 POPTICKET @poptickethk



音樂會簡介:

在不同維度和不同的世界之間，生命到底是有起點、有終點的旅程，還是周而復始、綿綿不斷的循環？

香港傑出二胡演奏家及電影配樂家朱芸編，以樂章勾出生命的抑揚頓挫，以弓劃破世界之夾縫。融合多元音樂語境，引領大家思索存在於不同世界之間的可能與意義——在起點與終點之間，在現實與想像之間，探索”Between Worlds” 的真諦。

朱芸編個人簡介:

香港傑出二胡演奏家和電影配樂家。七歲在父親薰陶下，朱芸編學習二胡、高胡和板胡。憑藉其卓越的技藝及情感表現，Wan贏得不少國際級獎項的肯定。他曾以香港代表身份赴英參加威爾斯靈閣嶺國際音樂賽 (Llangollen International Musical Eisteddfod) 奪民族音樂組總冠軍；以及在2012年底，赴三藩市參加美國公開音樂賽 (United States Open Music Competition)，奪全場總冠軍。

朱芸編也曾在多個國際舞台上進行演出，累積數百場音樂會的演出經歷，其足跡遍及英國、美國、法國及日本等地。2013年由倫敦大學國王學院交響樂團伴奏下，成為首位在英國皇家音樂學院表演的中樂演奏家。2016年已更受時尚雜誌《Hong Kong Tatler》獲選為100名最具潛質及影響力的傑出青年之一。

近年，朱芸編的電影配樂作品更是備受讚譽。作品包括：荷李活電影《哥斯拉II：王者巨獸》(2019)、《白日之下》(2023)、《破·地獄》(2024)，以及《哪吒之魔童鬧海》（2025）等，展現了朱的音樂才華。近期，朱更憑藉《破·地獄》配樂，榮獲第43屆香港電影金像獎「原創電影音樂」及 第18屆亞洲電影大獎「最佳原創音樂」。2025年10月初，即將上映亦由Wan擔任配樂的奇幻愛情電影《他年她日》。