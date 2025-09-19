COLLAR陳泳伽Winka新歌《要有光》　圈外好友伴唱　MV狂跑沒難度

陳泳伽Winka新歌｜女團COLLAR成員Winka陳泳伽，繼之前推出《今期不流行》後，9月18日在各大音樂平台推出年度第二支個人單曲《要有光》，今次歌曲極具正能量，主打在黑暗中更要尋找光和聚集同行夥伴的重要性。為配合歌曲主題，Winka更破天荒找來自小陪她成長的圈外好友，參與歌曲「伴唱」，令歌曲倍添意義。



Winka陳泳伽《要有光》MV片段（官方提供）

《要有光》由黃偉文填詞、謝國維與Y.Siu及Winka一起監製、Y.Siu和KW朱敏希作曲，歌曲以帶出一束光沒力量、一種色寂寞地的訊息，宣揚幾束光滙合做更光亮、幾種色聚集做更閃耀，意旨「夥伴」的重要力量，Winka表示：「就好似歌詞『若大任，未可阻擋，但獨力，未可擔當，快與我聯手的發光』，意思一個人嘅力量有限，我哋要去搵身邊嘅夥伴，一齊努力同行、互相扶持，就好似我喺COLLAR呢幾年嘅生活，令我覺得一個人唔係最好，就如歌曲所講嘅族群撐着，才變壯。」

陳泳伽新歌｜MV狂跑零難度

Winka續說，原定年度第二首單曲是以情歌方向為題，但最終在云云Demo中，揀選了這首歌，最奇妙之處，可以跟她的好朋友Y.Siu合作，她謂：「起初聽Demo，唔知首歌邊個創作，後來先知揀咗好朋友Y.Siu首歌，呢個朋友係Busking嘅時候陪伴我一直成長，之後入咗行，大家冇乜機會喺工作上遇到，但今次終於真正合作，超級開心。」

今次新歌最大特色，莫過於Winka找了一班圈外「夥伴」為歌曲「伴唱」，她說：「係搵咗一班由細到大一齊成長嘅best friend去幫忙伴唱，呢一樣嘢，對我嚟講，亦都係最最最最大嘅意義。」提到新歌MV加入了不少電腦特技效果，未知對Winka可有大挑戰？她表示：「咁多個MV嚟講，今次嘅拍攝係最輕鬆一次，只係不停瘋狂咁跑，雖然好多人覺得跑會好攰，但對我嚟講，跑步一啲都冇難度，唔需要去思考好多嘢，成件事好直接，對我嚟講好舒服。」

至於講到COLLAR演唱會後，Winka火速投入工作籌備單飛歌曲，她直言體能及精神已迅速回復，更笑指已適應跟舊患相處及照顧，完成MV拍攝後，她會去旅行叉足電才重投工作懷抱，稍後她會將所有啟發分享給大家。