衛蘭世界巡迴演唱會成都站　許志安擔任嘉賓重現經典《情人甲》

衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會成都站2025年9月20日盛大舉行，相隔六年再於成都開演唱會，Janice為此站準備三份禮物：換上了兩套新歌衫、首唱華納時期的歌曲《呼吸之間》和《天敵》、驚喜嘉賓許志安驚喜現身，兩人重現十二年前經典合唱歌《情人甲》。



衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會盛大舉行（官方提供）

衛蘭「盲盒」首唱《呼吸之間》、《天敵》

換上兩套新歌衫，包括開場的酒紅色華麗晚裝和牛仔Bling Bling套裝；第二份禮物在「盲盒」環節，上一站送給南寧歌迷《寒命》成功洗版，成都站Janice首唱華納時期的歌曲《呼吸之間》和《天敵》，令歌迷非常驚喜。

許志安驚喜現身久違合唱《情人甲》

而第三份禮物就是驚喜嘉賓，Janice每一站都希望邀請在過去二十年來，在她音樂路上相遇相知，別具意義的歌手擔任嘉賓，繼古巨基、楊千嬅、側田、衛詩、李治廷、應昌佑、關心妍、Mike曾比特和丁噹後，成都站有許志安驚喜現身，重現十二年前經典合唱歌《情人甲》。

當年安仔和Janice合唱《情人甲》，成為年度合曲外，MV更分別拍攝三個版本成為一時佳話。安仔出場時，台下觀眾紛紛驚喜尖叫，Janice說：「我真係好喜歡安仔嘅歌聲，唱廣東嘅歌手當中，安仔係我最喜歡男歌手之一。」安仔說：「Janice上個月找我做嘉賓，其實我好開心，一口便答應，因為好想再和Janice合唱。」

之後安仔再獨唱經典金曲《爛泥》，全場觀眾聽得如痴如醉，在後台的Janice亦把握時間欣賞安仔的演出。

完騷後Janice感觸表示：「很開心，估唔到六年後可以再來成都開個人演唱會，感覺同上次一樣，成都嘅觀眾都好熱情，聽到佢哋嘅大大歡呼聲，真係覺得很感動，好多歌佢哋都喺台下大合唱。」

Janice表示每一場演唱會都希望可以加入一些新的元素，「成都站我換咗兩套新歌衫和新歌單，每個站嘅盲盒歌曲都希望送給歌迷驚喜，之後就會去馬來西亞開騷，大家估下我盲盒會唱邊首歌？」