告五人黃埔TIDES開show　與歌迷約定粵語專場　任賢齊驚喜現身

Z世代超人氣天團「告五人」強勢登陸黃埔，一連兩晚在全新船塢式Livehouse場館TIDES掀起音樂海嘯！主唱雲安感動道：「這是專屬香港的『從未見過的海』——是歌海、人海，更是心靈相通的燈海！」任賢齊突襲嚇壞主唱，全場爆笑合唱「少林足球」，更許下全粵語之約。



Z世代超人氣天團「告五人」上周末強勢登陸黃埔，一連兩晚在全新船塢式Livehouse場館TIDES掀起音樂海嘯！這場被樂迷形容為「從未見過的航海派對」，與上千「哈瓜」共創難忘夜晚，合唱聲浪震徹整艘黃埔大船。（官方提供圖片）

告五人「聲震」黃埔新場館TIDES

從走遍世界各地幾萬人大場館、大球場巡迴演唱會之後，已經是天團級的他們，意外地今年竟然重返live house，讓歌迷更加珍惜小場地中的親密互動，所以一宣布來港，門票也火速秒殺。演出完畢之後，告五人更親自為歌迷舉行新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》簽名會，更讓歌迷感動。不少歌迷都開心表示，能看到他們的演出，拿到他們親自簽名的唱片，就是今年中秋最好的禮物。

告五人演唱會千人狂歡掀起音樂海

演唱會中，告五人驚訝地發現，每一首新歌，香港歌迷竟然都已經會唱，全晚大合唱歌聲沒停過，整個現場儼如一個大型K場，也非常欣賞香港歌迷進場，幾乎大半人也是專心看演出，而非拿著手機不停拍拍拍。「他們每個人唱，每次吶喊，每個歡呼，每個眼神我們都看得很清楚，香港真的讓我們很感動。」

從小看港片長大的他們，對香港電影經典主題曲都倒背如流。第一晚，用廣東話唱了一小段〈追〉，繼而第一次現場演唱他們的第一首廣東歌《成長的錯》，讓歌迷都開心得不得了。第二晚更是瘋狂，謙哥爆料雲安於後台偷練了很久「少林足球」周星馳唱的歌，馬上引爆轟動，雲安跟犬青於歌迷起哄下，盛情難卻，真的唱了「少林功夫好㗎」，全場即場跟著他們合唱，笑聲歌聲混成一片，歡樂萬分。雲安更公開心中另一個夢想，「我真的很希望，將來我們可以有一個全粵語歌的演唱會！不過粵語真的很難，我們的歌都改成廣東話，你們翻譯給我聽，唱：你媽沒有告訴你！」然後下面歌迷歌聲此起彼落地試用廣東話翻譯「你老母冇同你講咩」，雲安大笑道，「我聽到老母！哈哈哈……」笑翻全場。

任賢齊驚喜現身，預祝馬上成功拿到金馬獎

最近告五人的佳績一浪接一浪，憑《我天生－有病版》首度獲金馬獎最佳原創電影歌曲提名。昨晚第二場，在他們不知情之下，點歌環節大師兄任賢齊突然現身，嚇得他們又驚喜又感動。小齊帶了三匹可愛小馬毛公仔上台送給告五人，「多謝你哋支持告五人！我哋一齊祝告五人馬到成功！」小齊又說：「大家知我點解咁鍾意告五人？佢哋出道時，我聽到一首歌，我心諗，邊個寫得咁好聽！」繼而在沒準備下，合唱一小段〈在這座城市遺失了你〉，讓歌迷開心得飛起。

兩晚演出，香港歌迷都依依不捨，覺得他們開兩場太少，希望告五人可以常來。謙哥表示「無數第一次都獻給香港，這種幸福無可取代！」告五人更於台上跟大家「勾手指打手印」，許下的「全粵語演唱會」約定，成為香港樂迷最溫暖的期待。