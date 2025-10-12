62歲歌王現身殘疾院舍大唱成名曲　滿頭銀髮不減魅力被爭相求合照

歌手巫啟賢昔曾以《太傻》創下事業高峰，他是導演伍宗德德州撲克的牌友，兩人牌桌上鬥智，巫啟賢往往無力招架。



巫啟賢最近無酬替「願有情」拍第38支公益短片，伍宗德這才驚覺此人人氣如此之高，連忙自省：

以後要對歌王尊重點。

巫啟賢最近無酬替「願有情」拍第38支公益短片。（YouTube@願有情）

巫啟賢頂著白得發亮的頭髮，現身新竹仁愛基金會，仁愛基金會晨曦中心的老師義工們爭相合照，他中氣十足，帶領身心障礙朋友大唱他的成名曲《太傻》、《叫阮的名》，號召力極強。

巫啟賢不但免費代言，甚至自掏腰包捐錢給這些可愛的弱勢朋友。伍宗德笑說，平常都是聽周雅芳開車時聽歌，自己都充耳不聞，直到召喚他為身心障礙者代言，才赫然發現他的高人氣，以及那麼多膾炙人口的名曲。現在已愛上老巫的歌，以後不要和他同桌打牌了，喜歡一個人就少了殺氣，不該近廟欺神：

人往往只看到遠處的大神，忽略了身傍的菩薩。

巫啟賢認為「台灣處處有溫情」，就像新竹市天主教仁愛基金會，照護身心障礙的大朋友，讓他們走向比較平坦的人生路。晨曦不是喊口號，營造了愛與溫暖的空間，專業的輔具，別開生面的教育方式，治療師以障礙程度擬定復健計畫，教保員以趣味方式，把復健融入遊戲生活，這個家園，處處都感受到快樂氛圍。

100多位家庭，近千位飽受折磨的家人，也能得到喘息，進入更光明人生，互相幫忙，就是愛與善的循環。基金會不只幫助大朋友們住進社區和外界親近，也成立小作所，除了學習技能，也到社區做打掃、淨灘、街頭義賣等奉獻。巫啟賢說：「我會來這裡代言，就是希望對身心障礙的朋友有幫助，而市天主教仁愛基金會更值得鼓勵，希望善和美一直循環下去！」

