ROVER首度挑戰甜蜜情歌　派雪糕兼孖WinWin創「示愛舞」攻陷粉絲

出道以來，一向以沉重風格見稱的樂隊 ROVER，近日推出首支以愛情為主題的新歌《當我喜歡你時》，一改過往形象，用音樂訴說即使世界變幻莫測，仍願意默默守護所愛之人的浪漫承諾。歌曲旋律輕快，歌詞甜蜜，瞬間成為熱話。為延續這份甜蜜氛圍，ROVER 四子卓金樂（Kim）、王希晉（希晉）、陳鎮亨（亨仔）及雷濠權（Jason Loi）日前特別聯乘雪糕品牌 Häagen-Dazs，舉辦「與你在一起」活動，與粉絲近距離分享愛與甜意。



ROVER 四子聯乘雪糕品牌 Häagen-Dazs，舉辦「與你在一起」活動。（官方圖片）

ROVER 四子與粉絲近距離分享愛與甜意。（官方圖片）

活動當日，ROVER 除了向在場粉絲派發雪糕及合照，更邀請大家分享自己的愛情故事，其中一個四子印象最深，是有女fans剛在四月日本與男友賞櫻時被求婚，感覺在櫻花滿開一刻，沒有奢華的驚喜，卻有最真摯幸福的承諾，正如 ROVER 新歌中所說：「即使沒有驚喜與浪漫，也願意一路承諾」。

ROVER向在場粉絲派發雪糕及合照。（官方圖片）

ROVER向在場粉絲派發雪糕及合照。（官方圖片）

為進一步將歌曲中的甜蜜感覺實體化，ROVER 特別邀請擅長舞蹈的楊安妮（WinWin）為新歌設計一系列動作，以「櫻花滿開 這一剎示愛 雙手托腮 可愛難以遮蓋」這句甜度爆表的歌詞為靈感，創作出簡單易學的「示愛舞蹈Challenge」。四子早前與WinWin已拍片上網示範，動作可愛又搞笑，並強烈表示：「必須是簡易版本，等所有粉絲一齊跟著跳，將浪漫同甜蜜傳開去！」

OVER 特別邀請擅長舞蹈的楊安妮（WinWin）為新歌設計一系列動作。（官方圖片）

ROVER 表示，這次轉向甜蜜風格是希望透過音樂，陪伴大家經歷生活中每個溫暖時刻。未來他們將繼續嘗試不同類型的作品，並計劃與更多單位合作，將音樂與愛帶到不同角落。

ROVER 新歌《當我喜歡你時》MV 已正式於 ROVER YouTube Channel 上架。