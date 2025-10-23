林峯世界巡演嘉賓陣容強大！周秀娜、陳慧琳助陣　新歌即將面世

林峯《Go With The Flow》世界巡迴演唱會氣勢如虹，剛完成佛山及廣州兩站均座無虛席。林峯未來兩個月，將出發歐，亞，美三大洲，首先登陸上海、繼而大馬，倫敦、及東京等多個城市。林峯11月在上海開show，他嘆囡囡終於可以捧場，隨後笑言「今次係首度於倫敦渡過生日」，歌迷爆料準備全場齊唱生日歌。



林峯《Go With The Flow》世界巡迴演唱會宣傳海報。（官方提供圖片）

林峯登陸上海 嘆囡囡終於可以捧場

上海站於11月1日舉行， 林峯表示今次巡演，將會帶給各地觀眾驚喜連連，廣州佛山站邀請周秀娜與胡子彤助陣後，上海場邀請到天后陳慧琳做嘉賓，他開心笑道，「冇諗過kelly 咁好一口答應，我諗住請佢食大閘蟹！，另外最開心上海站，應該係我囡囡囉，佢好想來睇我演唱會，但係要返學，唔可以請假，只得上海站可以嚟到捧場，所以佢知道有上海站好開心。」

緊接後面的馬來西亞場，林峯謂，「大馬觀眾，我諗住帶宣萱嚟，一齊食馬拉肉骨茶！大家開心嗎？哈哈。」而加拿大溫哥華及多倫多的場次，林峯透露：「鍾嘉欣媽咪一早打電話嚟訂飛，話要帶晒全家嚟捧場！真係好多謝Auntie咁支持！，嘉欣會唔會上台做嘉賓？佢話暫時未知時間夾唔夾到，不如大家幫手喺網上呼籲佢做特別嘉賓啦！哈哈。」

林峯首度海外慶生

今年生日，林峯也得於開騷中渡過，12月8日生日的他笑言，「今次係首度於倫敦渡過生日，演出就係12月9日。 據知這次生日期間開騷，引發歌迷興奮萬分，準備為他籌備生日驚喜。林峯笑言能舉辦到世界巡迴演唱會已是最好的生日禮物，「從來冇諗過生日喺倫敦呀，都真係幾開心。今年可以喺世界不同角落與大家分享音樂，已經係我最珍貴嘅生日禮物啦！」

林峯歌迷準備全場齊唱生日歌

據知倫敦當地fans準備12月9號作為他生日場大事慶祝，林峯笑道，「如果佢哋咁諗我都好歡迎！不過今次要同fans講聲，千祈唔好買太多蛋糕嚟，我要保持身材，否則後面演唱會啲歌衫全部穿唔落就大件事！難得喺海外過生日，希望同大家一齊盡興慶祝，我知道大家會好開心，但都要幫手監督我唔好食太多甜食呀！」

今次巡演，倫敦與日本兩站均是他首次踏足，林峯回憶起TVB 年代曾經同吳卓羲去日本參加過音樂祭，「當時合唱《Monica》等經典歌，今次收到好多日本歌迷留言話想再聽呢啲歌曲。」對於歌迷呼聲，林峯爽快答應：「絕對可以！其實成個巡演，我哋特意設計點歌環節，大家隨時透過社交媒體留言，除咗《Monica》，仲可以點唱其他歌，希望盡量滿足所有歌迷想聽嘅歌！」

演唱會進行得如火如荼之際，林峯同時預告全新單曲即將面世：「新歌啱啱錄製完成，下星期就會喺香港首播！今次作品也是由Wyman操刀，探討比較深刻嘅愛情觀題材，好快就會同大家揭曉內容。」他更許下心願希望新歌能傳遍各地：「由上海，吉隆坡到拉斯維加斯，倫敦到東京，所有巡演城市都有機會聽到呢首新作！」