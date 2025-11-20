姜濤演唱會2025香港再加場｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表

姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》演唱會再加開12 月25-26日2場，齊齊過一個最溫暖嘅聖誕！加場會在Klook、大麥公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

姜濤演唱會2025香港｜再加場公開發售

公開發售平台 ：Klook | 大麥

公開開賣日期：2025年11月25日

公開開賣時間：中午12點

姜濤演唱會2025香港 | 詳情

演唱會日期：2025 年 12 月 17 - 21, 23 - 26日

演唱會時間：8:15pm（*12月24日的時間為9:30pm)

演唱會地點：亞洲國際博覽館-Arena

門票價錢：HKD 1180 / 980 / 690

*每張門票需要額外加港幣40手續費

姜濤演唱會2025香港再加場

姜濤演唱會2025香港 | MIRO優先認購

1.MIRO會員收專屬代碼 - 11月13日

所有2025 MIRO會員都會透過聯絡電郵收到「MIRO專屬代碼」及指定購票網站連結

2.MIRO會員優先認購 - 11月17日

公開發售平台 ：Klook

公開開賣日期：2025年11月17日

公開開賣時間：下午3時

>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

姜濤演唱會2025香港 | MIRO優先認購

1.MIRO會員收專屬代碼 - 10月30日

所有2025 MIRO會員都會透過聯絡電郵收到「MIRO專屬代碼」及指定購票網站連結

2.MIRO會員優先認購 - 11月4日

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：11⽉4⽇ 中午12時

門票數量:2張

*訂購$1,180 或 $980 門票之MIRO仲可以選擇以優惠價購買 Keung To尊屬限量手燈套裝

姜濤演唱會2025香港 |恒生Visa信用卡優先購票

門票發售時間：2025年11月5日中午12時00分 至2025年11月6日 星期四下午11時59分

優先訂票渠道：Klook

*購票前必須已登記成爲Klook會員