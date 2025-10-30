吳宗憲睽違六年再開演唱會　自嘲隨時可能成絕響　邀拍擋康康助陣

台灣男主持人、歌手兼演員吳宗憲要舉辦演唱會了，自上一場2019年在高雄巨蛋以及馬來西亞舉行演唱會後，吳宗憲終於宣布即將展開「吳宗憲JACKY WU《2025臭男人演唱會》」計畫。而首站將於2025年12月27日（六）於澳門「倫敦人綜藝館」啟動，上演一場非一般的音樂會X現場喜劇，打造一場有歌、有Talk、有互動的綜藝演出，為成熟男人重新定義「魅力」的一個晚上！



吳宗憲JACKY WU《2025臭男人演唱會》海報（官方提供圖片）

嗓音霸氣時鏗鏘有力，溫柔時又能呢喃細語，被盛讚是「行走的CD」的吳宗憲，每次舉辦演唱會或出席任何公開活動都是座無虛席，受到滿滿的熱烈愛戴，吳宗憲不但能帶來連串經典好歌，讓現場好像大型唱K一樣，與粉絲搞笑的互動Talk Show都讓整個演出「無廁所位」，台下粉絲根本欲罷不能，大家都捨不得走。因此是次消息一出，都令忠實的「憲粉」（吳宗憲粉絲的暱稱）歡欣鼓舞，一方面也開始擔心要加入搶飛大戰！

吳宗憲解「臭男人」 邀拍擋康康助陣

這次演唱會名為「臭男人」，吳宗憲說：「『臭』這個字，字體拆開來解，就是有一點『自大』，代表上了年紀的男人，就只剩下一張嘴，同時感嘆歲月，也嘲笑自己！」不但如此，一向非常「寵粉」的吳宗憲，絕對體現在這次演唱會上，交出100%的「真材實料」令整個演唱會有豐富的內容！

吳宗憲的好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體演唱外，搞笑talk位肯定也少不了，吳宗憲說：「邀請康康的原因，就是因為當年我和康康，以及高大哥（高凌風），我們三個人就是『三大難高音』，高大哥已成絕響，期待再把寶弟（高凌風兒子葛兆恩）加進來，他便能夠繼承父業。真是昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓……」，這次演唱會嘉賓不只有康康，還有一位暫時保密的「后級」歌手也會出場與吳宗憲合唱，讓不少粉絲也把這次演唱會，當成是送給自己2025年尾最棒的禮物！

吳宗憲自嘲隨時可能成絕響

《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》、《真心換絕情》、《三暝三日》、《永保安康》與《有夢你會紅》等，還有與劉德華、柯受良合唱老百姓心聲的《笨小孩》，唱進心坎的《世界末日》等，超過百首金曲作品，粉絲從年輕到長大後，人人心中一定都有一首歌是「吳宗憲的歌」。吳宗憲終於要在澳門倫敦人綜藝館開演唱會，至於什麼時候會到台灣站？吳宗憲說：「就讓我安心的離開吧！現在每唱一場，都隨時有可能成為絕響，偶爾的大型商演或海外演唱會，我就開心的唱一下。因為真的很忙，總之還是要看看時機才能有下一步。」。