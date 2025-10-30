「中年好聲音3」王鄭浚仁首推個人單曲　萬聖節夜舉行新歌發佈會

王鄭浚仁Rax日前以新人身份推出首支個人單曲《我就是舞台》，Rax將於10月31日晚上7時正在新埔崗Mikiki商場舉行《我就是舞台》新歌發佈會，屆時他將會首次現場演繹這首新歌，和大家一起歡渡萬聖節。



王鄭浚仁Rax首支個人單曲《我就是舞台》。（官方提供圖片）

Rax表示：「《我就是舞台》為國語歌，這個歌名很有氣勢，這首歌對我意義也非常重大，比賽至今我所遇到的每一件事有如夢想成真。在剛開始有錄歌這個計劃時，我便和監製張家誠開會討論以什麼題材去創作這首單曲，最後決定以我參賽到現在的心路歷程為主幹，歌詞非常正能量，講及我們要有勇氣追夢，相信自己，所以這首歌和我真的很貼切，希望所有支持我的家人和朋友，特別是我媽媽和我的海豚粉也會喜歡。《我就是舞台》稍後也會有一個英文版本，大家也要支持。」

Rax 續說：「擁有自己的單曲，代表屬於我的『名片』和『足跡』終於在樂壇上出現。我是參加《中年好聲音3》而被大家認識，在年紀上也不會後生，不過我會以新人身份正式加入樂壇，所以希望大家對我多多關照，不過我是以平常心面對能否得到新人獎，可以和那麽多出色的歌手一起參與頒獎禮，已經是很開心和非常榮幸的事。」