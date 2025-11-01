趙浚承花4小時化老妝拍MV　特邀《中3》同學曹越演繹「同諧到老」

TVB Music Group歌手趙浚承推出全新粵語單曲《從你我成為我們》。趙浚承在參加中年好聲音3時，是其中一位備受讚賞的歌手。其獨特的音色和真摯的演繹盡展情歌王子風格。



（ig@garychiuchiuchiu）

在錄音過程中，浚承更分享道：「我非常開心能夠同咁專業嘅團隊合作，呢次經歷讓我喺音樂道路上成長咗好多。錄音時，我可以毫無保留地釋放自己嘅情感，感受到音樂比我強大力量同支持。更因為歌詞好到肉，好坦率咁表達我相信愛情本質就係：愛……係當你無嫌棄唔識浪漫而且木訥嘅人都努力學習成為一個更加懂得去愛嘅人，喺互相磨合和包容嘅過程裡面發現永恆！」

（官方圖片）

同場加映，為了更深刻詮釋歌曲中「……同諧到老從不簡單」這份情感，浚承特意花了四小時化上老裝，這不僅僅是為了外觀上的變化，浚承更是希望通過視覺效果令大家和他一樣能體會到時間流逝和伴侶之間的深厚情感，引發對自己生活中和伴侶關係的反思與珍惜。浚承更邀請到中3同學曹越擔任女主角。希望透過這首作品，讓大家能夠感受到愛情的美好與真實，並在平凡的生活中找到浪漫與意義。

（官方圖片）

主唱：趙浚承

作曲：劉佳,王東晨

填詞：曰云

編曲：于韵非

監製：劉佳,江暉



《從你我成為我們》已於10月27日全球音樂串流平台上架。