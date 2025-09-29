羅霖程瑤領軍Catwalk籌款助仁美清叙　「中3」趙浚承獻唱籌款

第8屆亞洲國際品牌節頒獎典禮日前於尖沙咀麗晶酒店舉行，除不少政商界名人出席獲獎之外，大會還增設慈善環節，籌款支持「仁美清叙」的社區項目，而蔡加敏撐好友為慈善出力，贊助了今次catwalk騷的所有服裝。今次慈善演出最終獲5位數字善款，用作支持「仁美清叙」即將舉行的中秋敬老及社區活動。



第8屆亞洲國際品牌節頒獎典禮日前於尖沙咀麗晶酒店舉行（官方提供）

而「仁美清叙」榮譽主席羅霖及主席程瑤再次攜手踏上舞台，率領一眾亞姐高田、朱千紅及張文婧 ，與《中年好聲音3》歌手趙浚承，齊齊行catwalk及獻上好歌籌款，掀起全晚高潮！ 羅霖及程瑤兩位好姊妹相隔多年再度攜手踏上舞台，一起穿上名媛蔡加敏設計的時裝，並戴上AEfolio的藝術水晶飾物，踏上舞台行貓步，眾人舉手投足令現場閃光燈閃過不停！而「中年好聲音3」歌手趙浚承（Gary）更即場獻唱他參賽時的歌曲《Forever Love》。

眾人舉手投足令現場閃光燈閃過不停！（官方提供）

雖然久未上舞台行catwalk，不過羅霖與程瑤似乎未有半點生疏，羅霖直言︰「現場看到很多認識的朋友，如置身一個派對，所以行catwalk時都增強信心，加上今次係為慈善籌款，所以係好享受呢個舞台！」

羅霖（官方提供）

至於模特兒出身的程瑤則表示︰「以前都經常為亞姐擔任行catwalk導師，今次好開心同羅霖及一班師妹齊齊為慈善出力，仲可以同型男Gary合作，以前有留意佢參加比賽時表現，覺得佢唱歌好好聽，現場聽更加無得頂！」

今次慈善演出掀起全晚高潮，最終獲善長捐出5位數字善款，用作支持「仁美清叙」即將舉行的中秋敬老及社區活動，與公公婆婆渡過一個開心節日。

