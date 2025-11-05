炎明熹Gigi演唱會2025香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

撰文：楊恩彤 多娜
出版：更新：

炎明熹 Gigi《風之旅》香港演唱會將於2025年12月24日（週三）20:00 - 22:00在亞洲國際博覽館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

（ig@yiminghay）

炎明熹 Gigi演唱會2025香港 | 詳情

演唱會日期：2025年12月24日（週三）
演唱會時間：20:00 - 22:00
演唱會地點：亞洲國際博覽館8號館
門票價錢：有待公佈

炎明熹 Gigi演唱會2025香港| 公開發售

公開發售平台 ：有待公佈
公開開賣日期：有待公佈
公開開賣時間：有待公佈

炎明熹 Gigi演唱會2025香港 | 交通

巴士

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

港鐵

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"

