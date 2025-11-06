TREASURE演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]演唱會將於2026年3月6日 (週五)晚上8點在澳門威尼斯人綜藝舘舉行，會在cotaiticketing、Trip.com優先開賣門票，並會在cotaiticketing開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



TREASURE澳門演唱會購票｜>> 更多香港、澳門演唱會資訊及搶飛攻略 <<

（TREASURE@weverse）

TREASURE演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年3月6日 (週五)

演唱會時間：晚上8點

演唱會地點：威尼斯人綜藝舘

門票價錢：MOP/HKD 2,299 (VVIP) / 1,999 (VIP) (企位）

MOP/HKD 1,499 / 1,099 / 799 (坐位）

•⁠ ⁠企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

VVIP - MOP/HKD 2,299

1.VVIP 企位門票一張

2.首批優先入場

3.參與演前Soundcheck活動

4.演後歡送活動

5.VIP紀念卡牌及掛繩

6.專屬周邊售賣處排隊區

VIP - MOP/HKD 1,999

1.VIP 企位門票一張

2.第二批優先入場

3.參與演前Soundcheck活動

4.VIP紀念卡牌及掛繩？

5.專屬周邊售賣處排隊區

TREASURE演唱會2026澳門 | TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記

2025年11月3日（星期一）下午1時 至 11月6日（星期四）下午12時59分

TREASURE演唱會2026澳門 | TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票

門票發售時間：2025年11月18日（週二）中午12點起

1. 在cotaiticketing註冊 / 登錄

2. 預售開始後，請輸入您的 TREASURE MAKER MEMBERSHIP（GLOBAL）號碼3. 選擇門票類別和數量。

4. 進行付款。

TREASURE演唱會2026澳門 | Trip.com優先購票

優先訂票渠道：TREASURE 澳門演唱會 Trip.com 購票

門票發售時間：2025年11月19日（週三）中午12時至晚上11時59分

TREASURE演唱會2026澳門 | 滙豐Mastercard 優先訂票

優先訂票渠道：cotaiticketing

門票發售時間：2025年11月19日（週三）中午12時至晚上11時59分

TREASURE演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：cotaiticketing

公開開賣日期：2025年11月20日（週四）

公開開賣時間：中午12點起

TREASURE演唱會2026澳門 | 座位表

Live Nation HK@facebook

TREASURE演唱會2026澳門 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。