莫文蔚演唱會2025香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

莫文蔚《THE BIG BIG SHOW》演唱會將於2025年12月20日19:30在啟德主場館（KAITAK STADIUM）舉行，莫文蔚將成為繼謝霆鋒和鄧紫棋之後，第3位在啟德主場館舉行個人演唱會的香港歌手。莫文蔚演唱會屆時會在HK Ticketing，大麥，紛玩島開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



莫文蔚《THE BIG BIG SHOW 》2025香港演唱會海報（IG@mokabyebaby）

莫文蔚演唱會2025香港 | 詳情

演唱會日期：12月20日

演唱會時間：19:30

演唱會地點：啟德主場館（KAITAK STADIUM）

門票價錢：$1380/1080/880/680



11月3日莫文蔚Karen在啟德舉行新聞發布會，宣佈即將在12月20日在香港啟德體育園主場館舉行《THE BIG BIG SHOW 大秀一場香港站「家場」限定版》。（IG@mokabyebaby）

莫文蔚演唱會2025香港 | 座位表

莫文蔚《THE BIG BIG SHOW》演唱會將於2025年12月20日19:30在啟德主場館（KAITAK STADIUM）舉行。

啟德主場館（KAITAK STADIUM）座位表（KAI TAK SPORTS PARK）

莫文蔚演唱會2025香港 | HKTicketing 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

《THE BIG BIG SHOW》巡唱從北京鳥巢（國家體育館）開始，莫文蔚Karen成為首位在該場地演出的華語流行女歌手，經過12站演出，她開心形容「終於飛回家鄉！」（IG@mokabyebaby）

莫文蔚演唱會2025香港 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

莫文蔚Karen指「人生只有一場」是為巡唱主題，故此每地只演一場不加場。（IG@mokabyebaby）

莫文蔚演唱會2025香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇台站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙