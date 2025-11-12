林峯演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
林峯《GO WITH THE FLOW 林峯世界巡迴演唱會 》演唱會將於2026年1月17日（星期六）晚上8時在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在Klook優先開賣門票，並會在金光票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
林峯演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年1月17日（星期六）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：威尼斯人綜藝館
門票價錢：HK$680、HK$980、HK$1,380
手續費：每張HK$68
組合套票：每份Klook套票包括演唱會門票及不同活動及交通可選，當中包括澳門Häagen-Dazs™ 外賣甜品三球雪糕杯裝加雪糕梳打、及澳門單程船票換票證選項。
1. 澳門Haagen Dazs 外賣甜品三球雪糕杯裝加雪糕梳打 組合價HK$160
HK$680 門票預售組合價- HK$840
HK$980 門票預售組合價 - HK$1,140
HK$1380 門票預售組合價 - HK$1,540
2. 澳門單程船票兌換券 （價值高達HK$220） 組合價HK$199
HK$680 門票預售組合價 - HK$879
HK$980 門票預售組合價 - HK$1,179
HK$1380 門票預售組合價 - HK$1,579
以上門票或組合套票均另需收取購票手續費每張HK$68
澳門Häagen-Dazs™ 外賣甜品三球雪糕杯裝加雪糕梳打 、澳門單程船票換票證產品將以優惠代碼形式發放至用戶帳戶內之「可用優惠碼」內。用戶可於查看兌換券。
林峯演唱會2026澳門 | klook優先購票
優先訂票渠道：Klook
門票發售時間：2025年11月13日（星期四）中午12點
林峯演唱會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台 ：金光票務
公開開賣日期：2025年11月17日（星期一）
公開開賣時間：中午12點
林峯演唱會2026澳門 | Klook 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。