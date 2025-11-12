TYSON YOSHI演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略+連結＋座位表
TYSON YOSHI丨《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO 》演唱會將於2026年1月24日（星期六）8PM在倫敦人綜藝館舉行，會在Klook優先開賣門票，並會在金光票務 、澳門售票網、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
TYSON YOSHI演唱會2026澳門 | Klook優先購買套票
每份套票包括演唱會門票及不同活動及交通可選，當中包括澳門Häagen-Dazs™ 外賣甜品三球雪糕杯裝加雪糕梳打、及澳門單程船票換票證選項。
優先訂票渠道：Klook
門票發售時間：2025年11月14日（星期五）中午12時
門票價錢：HK$680、HK$980、HK$1,280
套票價錢：HK$840起
手續費：每張HK$68
購票連結：Klook
TYSON YOSHI演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年1月24日（星期六）
演唱會時間：8PM
演唱會地點：倫敦人綜藝館
門票價錢：HK$680、HK$980、HK$1,280
優先訂票平台：Klook
公開發售平台：金光票務
公開開賣日期：2025年11月21日（星期五）
公開開賣時間：下午5時
購票連結：cotaiticketing.com
TYSON YOSHI演唱會2026澳門 | 座位表
TYSON YOSHI《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO 》演唱會將於2026年1月24日（星期六）8PM在倫敦人綜藝館舉行。
TYSON YOSHI演唱會2026澳門 | Klook 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。