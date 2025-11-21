Kiri T推出首張個人專輯　在天星小輪舉辦聆聽會樂迷動容爆哭

唱作歌手 Kiri T 終於推出首張個人專輯《a kiridiculous distance》，為隆重其事，她特意將專輯聆聽派對搬到天星小輪上舉行。在黃昏 Magic hour 的維港景色下，樂迷被歌曲感動得當場落淚，Kiri T更笑稱當日是「大型emo現場」！



Kiri T在天星小輪舉辦聆聽會。（ig@kiri_thy）

唱作歌手Kiri T 自2022年加入華納唱片後曾推出多首膾炙人口如《傷心的時候別說話》、《藍剔未必是壞習慣》及《至少做一件離譜的事》等等的大熱歌曲，今年十二月終迎來她的全新專輯《a kiridiculous distance》，專輯不但收錄兩年來所推出的廣東歌，更收錄從未面世的廣東、國語及英文歌曲，讓樂迷們大飽耳福！為隆重其事，Kiri T更於天星小輪舉行專輯聆聽派對，邀請一同製作這張專輯的音樂人及樂迷一同登船，在黃昏時間一同於船上戴上耳機，靜靜地聆聽整張專輯，同時欣賞日落Magic hour的氛圍，投入每首歌曲的情緒，現場更有樂迷因被歌曲和船上景色感動而落淚，Kiri亦笑指當日是「大型emo現場」！

大家在黃昏時間一同於船上戴上耳機，靜靜地聆聽整張專輯。（ig@kiri_thy）

現場更有樂迷因被歌曲和船上景色感動而落淚。（ig@kiri_thy）

Kiri 過往的MV當中有不少也在交通工具上拍攝，因此她與團隊構思這次專輯聆聽派對時亦特意選在交通工具上舉行，而現場亦有不少於各MV出現過的道具，包括《傷心的時候別說話》中的小鬼及《哀傷和愛上算不算同音字》中的小狗等，令樂迷驚喜萬分，她分享說：「我今日啱啱喺天星小輪度搞咗我新專輯《a kiridiculous distance》listening party！好開心請咗好多有參與呢一個album嘅朋友、同事同fans嚟啦！我覺得好開心，我哋拍《傷心的時候別說話》MV嘅時候呢我哋就喺一個碼頭度拍嘅，咁所以其實今次我哋都租咗隻船，係一個延續！咁我覺得係一個好窩心同埋真係一個full circle！所以我頭先一路聽《傷心的時候別說話》嘅時候，我個心係好感動同埋今日好開心就係有好多無論係呢幾年先至認識嘅音樂人又好，定係以前嘅伙伴都好，都有嚟啦！咁所以我覺得所有嘢今日都好似一個full circle咁樣，咁同埋例如今日船上面又有好多好得意嘅擺設啦！例如呢一個之前喺我嘅Show入面隆重登場嘅一個閃閃頭盔啦！佢嗰陣時係吊咗落嚟做一個mirror ball，今日佢亦都係隆重登場！同埋呢一個『小鬼』啦，睇下佢幾恐怖，哈哈！頭先我問現場嘅朋友，佢哋全部都以為入面真係一個人，係會Jump Scare，但係冇㗎！哈哈！」

天星小輪上有好多好得意嘅擺設，包括Kiri T之前的show入面一個閃閃頭盔。（官方圖片）

還有一個很像真人的『小鬼』。（官方圖片）

她亦有分享在船上和大家一起聆聽這張專輯時的感受及與團隊構思這個活動的想法，她說：「我今日同所有嚟咗嘅朋友同埋樂迷一齊聽呢隻碟嘅歌，我覺得望住個維港，望住個sunset，我覺得每一隻歌都好感動呀，我會覺得最感動嘅係當我聽到《通往另一個世界的出口》嘅時候，係因為我哋真係（係船上面）去緊一個地方，聽緊嘅時候係都會喺度諗，會唔會我哋落船嘅時候就係一個烏托邦嘅世界呢？好浪漫啊呢件事！呢一個喺天星小輪舉行大型emo現場咁樣去聽呢個新碟嘅Idea係我同公司嘅團隊一齊諗出嚟嘅，其實本身我哋諗咗好多唔同嘅地方啦例如會唔會喺一個商場或者喺一個studio度聽呢？咁但係最尾因為我好多唔同嘅MV其實都係喺交通工具度拍，咁我覺得最『full circle』返嚟交通工具度做，其實我哋都諗咗好多，即係會唔會係巴士呀？定係叮叮呀？或者係飛機呀咁，最尾（我）覺得其實海同埋水係最浪漫，所以我哋就揀咗呢一個地方啦！同埋我覺得對住個海 （一邊）聽住啲浪聲，一邊聽住啲歌我覺得對我嚟講係會觸發到好多回憶，我亦都好希望今日有嚟嘅朋友，落船嘅時候都會帶走到一啲嘅反思同埋佢哋係船上面諗起嘅嘢。」

Kiri T有好多不同的MV都是在交通工具上拍的。（官方圖片）

Kiri T覺得水和海很浪漫所以選擇在天星小輪舉辦聆聽會。（官方圖片）

最後Kiri更有分享專輯細節及小心思鋪排：「呢一隻碟有14隻歌啦，有演唱嘅（作品），間奏嘅（作品）都有，我會形容呢隻碟嘅上半part係比較輕鬆啲、好chill嘅音樂去講一啲sad嘅topic啊sad嘅stories，咁而下半part就係一啲比較raw嘅我自己，所以我會形容聽呢隻專輯嘅時候，逐首歌順序聽落去，就好似係搣洋蔥咁樣，搣到最後會喊嘅，但同時都都希望可以幫大家舒發到個情緒。」

Kiri全新個人專輯《a kiridiculous distance》Digital Album現已於各大音樂平台上架，實體專輯亦會於十二月於各大唱片店上架，敬請期待！