馮允謙雙海報賀明年戶外騷　設美食攤位讓觀眾星空下享受浪漫

「唱作王子」馮允謙（Jay）將於2026年1月17-18日於西九文化區安盛竹翠公園，舉行由寰亞娛樂及東亞娛樂主辦、AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》。當天除了精彩演出，Jay還設有美食攤位與特調飲品，讓觀眾可以Chill享受Jay溫暖浪漫自由之旅。



今次Jay首次舉行個人戶外演唱會，特別推出兩款海報，除了代表浪漫夜空下演出的「月亮」，還有代表一月份萬象更新，春光明媚的「花朵」做主題，Jay分別穿著不同造型我服裝配合，展示浪漫和暖男的不同感覺，非常靚仔有型。而歌單方面，Jay會透過不同環節帶歌迷漫遊他專屬的音樂宇宙。

除了精彩演出，這次戶外演唱會更設有特色攤位，提供各式小食及特調飲品，讓觀眾可以一邊觀賞演出、一邊享受美食，盡情投入這場以「藍月」為名，浪漫、溫暖而自由的旅程。

非常喜愛看戶外騷的Jay，即將擁有自己的戶外演唱會，心情興奮又期待，他說：「我非常之興奮，期待咗好耐。大約三年前睇過C AllStar戶外騷，當時戥佢哋好開心，作為觀眾超興奮，令我都好想做戶外騷。好幸運由2022年喺Star Hall開咗我第一個個人演唱會，之後做咗兩次紅館演唱會，今次做戶外演唱會，將會有好特別嘅經歷。以前喺加拿大成日睇music festival 、戶外騷，好鍾意呢種好溫暖、好chill嘅氣氛，可以飲吓嘢、食吓嘢，大家都好free，我希望fans都抱住呢個心態入嚟have Fun，享受我嘅音樂。而今次喺一月開騷，希望為大家展開新嘅一年，抱住一個好溫暖嘅狀態、好開心、充滿愛嘅感覺。」

為了以最佳狀態迎接演唱會，Jay會否放棄他最喜愛聖誕和新年大餐？他哈哈笑說：「你講得冇錯！聖誕節梗係要開party食嘢啦，但因為一月就要開騷，好多嘢要準備，雖然我好鍾意食嘢，都要節制吓，冇計啦，要開騷就要啲犧牲。其實我好開心，希望以最佳狀態開演唱會。」Jay表示好期待，說：「我覺得我嘅歌如果狀態唔夠好會好難唱，一定要保重身體、練聲、做運動。我相信呢個騷會好精彩，好期待同Fans一齊享受Under the Stars嘅演唱會。」