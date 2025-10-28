馮允謙用「Jay星文」宣布開一月戶外騷　Amy Lo首登台唱歌被震撼

「唱作王子」馮允謙（Jay）日前在「Groove Gala MA Family School Tour」第六場，尾站香港浸會大學（HKBU）台上，以其專屬「Jay星文」與同學仔玩解密遊戲，拉開印上「Yut yuet woo-ngoi show geen」字樣的橫額，台下同學仔秒懂，踴躍舉手搶答「一月戶外show見」，原來Jay宣布開騷好消息，全場歡呼。



「唱作王子」馮允謙（Jay）日前在「Groove Gala MA Family School Tour」第六場，尾站香港浸會大學（HKBU）台上，以其專屬「Jay星文」與同學仔玩解密遊戲。

明年1月馮允謙開戶外騷

Jay說：「明年一月將要舉行我個人嘅第一個戶外演唱會，非常興奮，我好鍾意做show，今次好唔同，抱住一個好warm嘅心情想同大家under the stars分享音樂。以前喺加拿大或者外國睇好多戶外show，我好享受、好鍾意呢種感覺。」身旁雲浩影（Cloud）建議他：「到時可能好凍，戶外唱歌會吸入冷空氣，所以你而家要開始習慣喺戶外練歌。」盧慧敏（Amy）問：「對住雪櫃練有冇效？」Cloud補充：「或者對住冷氣機、風扇唱歌⋯⋯都係唔好，咁樣你會咳！」其實Jay已有計劃：「平時我會外出跑步，12月天氣凍，訓練多啲一路跑步一路唱歌，吸吓啲冷空氣，當做練習。」Feanna好奇問他在哪跑步？Jay邀請她一齊練習，她笑說：「我想嚟聽歌！」

Jay說：「明年一月將要舉行我個人嘅第一個戶外演唱會，非常興奮。」

剛才同學仔熱情點唱，Jay會否都考慮放入演唱會歌單？他笑說：「我好想唱晒所有歌，由出道開始，但係咁樣要唱五個小時。（Cloud：我唔介意！）你哋唔介意，但係我喉嚨介意！」Amy立即被Jay的幽默點中笑穴，笑到蹲在地上。雖然Jay忙於籌備個唱，但他12月答應到場支持Cloud主演的舞台劇《Y2K前的綁架》，她說：「今次會有14場，Jay，如果你練歌練到悶，嚟睇我舞台劇啦！」Jay肯定地說：「我練歌唔會悶架！我會嚟睇（舞台劇）！」

Amy Lo首登台唱歌被震撼

今年MA Family School Tour走訪了理工大學、中文大學、香港大學、科技大學、城市大學和浸會大學等演出，同學仔反應熱烈。眾歌手都帶了自己的新歌表演，樂壇新人Amy更是第一次登台，她演唱《Red Flag》和《綠縈》。她說：「我今年第一次參加School Tour，之前無任何概念。感受到公司成班歌手，好似一個family喺台上唱歌俾同學仔聽，係一件幸福同埋開心嘅事，我相信如果冇公司其他歌手陪住，我會更緊張。其實我以為自己會幾淡定，第一場當日一落機就嚟唱歌，一開口就『嘩』 原來好震撼、好驚、好緊張。然後第二日好過第一日，第三日又好過第二日，慢慢進步，希望越嚟越好。」Feanna讚她每一場表演都加入少變化和舞步。Amy說：「第一次同觀眾有互動，係我今次最難忘嘅感覺，過往喺片場只有演員和crew，無現場觀眾。」

Feanna《梗頸四》收感動DM

除了表演唱歌，歌手們更與同學仔玩遊戲送禮物，期間Feanna新歌《梗頸四》被誤說成「硬頸四」，引爆笑彈。她說：「我好理解，因為當初我收到鍾說份歌詞時都誤會『硬』頸四，心諗係咪『十兄弟』角色？各位00後嘅同學要注意啦！」Feanna在台上表示曾經感到迷失，但最近已重拾唱歌的熱誠，並宣布將於12月推出第二張專輯。她說：「最近收到同學仔睇完School Tour我唱《梗頸四》之後，DM（私訊）我話被呢首歌感動，同埋得到鼓勵，而且佢哋好開心聽到我話重拾唱歌嘅熱誠，我被呢個message感動到流淚，多謝各位同學好認真咁聽我唱歌。」