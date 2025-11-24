MAMA兩日黃牛飛極端分化　MIRROR出演28號被嘲體型長相不入流

MAMA （MAMA Awards2025） 在相隔7年之後，於本週（11月28、29日）再次重臨香港，在啟德體育園隆重登場！香港曾是MAMA的「主場」，自2012年至2018年連續七年舉辦此頒獎典禮，今次盛事回歸，無疑讓全亞洲，特別是內地與香港的K-pop粉絲們集體陷入狂熱！



MAMA2025將於11月28、29日在香港舉行。（ig@mnet_mama）

然而，作為每年K-pop界最大型的頒獎典禮之一，一眾韓流巨星即將雲集，熱度雖然爆燈，但近日黃牛票價卻出現極端分化，兩日票價有如天淵之別。更因香港人氣男團 MIRROR 忽然「亂入」表演陣容，旋即在網絡上引爆連番爭議。

MAMA2025兩天藝人陣容。（ig@mnet_mama）

黃牛價兩極化！28號門票無人問津？

今屆MAMA定於兩晚舉行，由於每年份量最重、競爭最激烈的大獎都會在第二晚揭曉，所以兩日的陣容亦有明顯區分。消息指，29日（週六）被視為「大日子」，有一線韓團坐陣，加上是頒發年度大賞的關鍵之夜，故黃牛票價依然居高不下，堪稱「天價」大批網民表示溢價太離譜！

網傳MAMA29號票價，黃牛溢價非常嚴重。（網上圖片）

反觀28日（週五）的門票，雖然同樣星光熠熠，但由於缺乏頂級「大勢」韓團，市場反應明顯較為冷淡，黃牛們似乎亦意興闌珊。據知情人士透露，28日的黃牛票價對比原價稍有溢價，但與29日動輒數倍的炒價相比，完全是小巫見大巫，可見市場供需兩極分化。

網傳MAMA28號票價，溢價不高。（網上圖片）

MIRROR驚喜出演MAMA？ 鏡粉都唔buy！

更讓網民嘩然的是，大會宣布香港人氣男團MIRROR將會出演28號晚的表演環節。豈料消息一出，網絡評論卻幾乎一面倒地負評。不少人質疑，MAMA一向是K-pop團體競技的舞台，突然安插一個非韓流、非國際化的香港本地組合，感覺相當「突兀」。「鏡粉」（MIRROR粉絲）亦似乎對此安排不領情，擔心偶像「自討苦吃」：「點解要同班韓團同台？真係入場公開處刑！」、「MAMA舞台係咁易上咩？長相、身材、實力都俾人比下去，叫佢哋點算？」。特別是對於向來對藝人要求極高的內地及海外韓團粉絲，直指MIRROR團員身型不夠標準、長相不夠精緻，更狠批他們的舞台實力與專業的韓團「差幾條街」。