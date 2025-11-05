MAMA2025將如期舉行！修改表演/嘉賓陣容/入圍名單一覽｜持續更新

【MAMA頒獎典禮2025/Mnet亞洲音樂大獎】昨日（26日）大埔宏福苑發生嚴重火災，五級大火事故造成多人傷亡，消息震動全港。備受關注的年度樂壇盛事之一的MAMA （MAMA Awards2025），官方亦發出緊急聲明，原定11月28日與29日在香港啟德主場館中舉行的頒獎禮將如期舉行，形式則會以低調、莊重形式呈現，據悉紅地毯部分與表演內容亦會大幅修改，不會依照原先設定的華麗規模進行。



MAMA頒獎典禮2025將匯聚全球最受歡迎的K-POP藝人，展現多元化的音樂表演外，更反映出全球 K-POP 潮流和粉絲心聲。現場將公開17個大獎，獎項由全球音樂數據和專業評審團評審，評選出2024年10月1日至2025年9月30日期間發行的專輯和歌曲的結果。

MAMA2025｜ 焦點1. 舞台外特別節目

日前搶不到公售門票的話亦不用灰心，大家亦可以透過 Mnet K-POP YouTube 收看附英文字幕的直播版本，除了舞台之外，大會亦可能釋出「紅毯直播（Red Carpet）」與「幕後訪談（Backstage）」等多項特別花絮節目。

如果有心儀歌手或偶像的話，千萬不要錯過由10 月 30 日到11月10日（韓國時間）所進行「FANS’ CHOICE 2nd VOTE」和「VISA FANS’ CHOICE OF THE YEAR 」投票！

MAMA2025｜ 焦點2. 當紅演員齊聚 星光𦒉𦒉

日前大會公佈了Chapter 1（11月28日）的MAMA AWARDS 主持將會是第7度肩負主持的「國民老公」朴寶劍，而Chapter 2（11月29日）的主持則是曾30次主持《青龍電影頒獎禮》的女星金憓秀。

當日的頒獎嘉賓更有高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、曺世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勲以及李惠利等人。星光𦒉𦒉的演員嘉賓加上表演陣容，消息公開後已引起高度討論！

MAMA2025｜ 焦點3. 表演嘉賓陣容

Chapter 1（11月28日）

ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、MEOVV、SUPERJUNIOR、TWS、i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE

Chapter 2（11月29日）

ALLDAYPROJECT、CORTIS、izna、KickFlip、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、aespa、G-DRAGON、IDID、J01、KYOKA

MAMA2025｜ 焦點4. 入圍名單（按字母順序排列）

BEST NEW ARTIST

AHOF

ALLDAY PROJECT

Baby DONT Cry

CLOSE YOUR EYES

CORTIS

Heart2Hearts

IDID

izna

KickFlip

KiiiKiii

BEST MALE ARTIST

MARK

BAEKHYUN

Jin

G-DRAGON

j-hope

BEST FEMALE ARTIST

YUQI

JENNIE

JISOO

TAEYEON

ROSÉ

BEST MALE GROUP

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

BOYNEXTDOOR

ENHYPEN

RIIZE

Stray Kids

ZEROBASEONE

BEST FEMALE GROUP

aespa

BABYMONSTER

i-dle

IVE

LE SSERAFIM

TWICE

BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO

MARK - '1999'

KEY - 'HUNTER'

G-DRAGON -'TOO BAD (feat. Anderson .Paak)'

j-hope - 'MONA LISA'

KAI - 'Wait On Me'

BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE SOLO

DAYOUNG - 'body'

MINNIE - 'HER'

JENNIE - 'like JENNIE'

JISOO - 'earthquake'

KARINA (aespa) - 'UP'

BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP

SEVENTEEN - 'THUNDER'

BOYNEXTDOOR - 'IF I SAY, I LOVE YOU'

NCT DREAM - 'When I'm With You'

NCT WISH - 'poppop'

PLAVE - 'Dash'

RIIZE - 'Fly Up'

TWS - 'Countdown!'

BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP

ILLIT - 'Cherish (My Love)'

aespa - 'Whiplash'

BABYMONSTER - 'DRIP'

BLACKPINK - 'JUMP'

IVE - 'REBEL HEART'

LE SSERAFIM - 'HOT'

BEST VOCAL PERFORMANCE SOLO

DOYOUNG - 'Memory'

Roy Kim - 'If You Ask Me What Love Is'

LEE MU JIN - 'Coming Of Age Story'

TAEYEON - 'Letter To Myself'

ROSÉ - 'toxic till the end'

BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP

DAVICHI -'Stitching'

HIGHLIGHT - 'Endless Ending'

MEOVV - 'DROP TOP'

TREASURE - 'YELLOW'

ZEROBASEONE - 'Doctor! Doctor!'

BEST BAND PERFORMANCE

N.Flying - 'Everlasting'

CNBLUE - 'A Sleepless Night'

DAY6 - 'Maybe Tomorrow'

QWER- 'Dear'

Xdinary Heroes - 'Beautiful Life'

BEST RAP & HIP HOP PERFORMANCE

HAON - 'Skrr (Feat. GISELLE of aespa)'

Dynamicduo & GUMMY - T'ake Care'

BIG Naughty - 'MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)'

pH-1 - 'Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)'

TABLO & RM - 'Stop The Rain (TABLO X RM)'

BEST COLLABORATION

MARK - 'Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)'

JENNIE & Doechii - 'ExtraL (Feat. Doechii)'

G-DRAGON - 'TOO BAD (feat. Anderson .Paak)'

ROSÉ , Bruno Mars - 'APT.'

V & Park Hyo Shin - 'Winter Ahead (With Park Hyo Shin)'

BEST OST

Park Hyo Shin - 'HERO (From the Film "Firefighters") (Firefighters OST)'

TOMORROW X TOGETHER - 'When the Day Comes (Resident Playbook OST)'

BOYNEXTDOOR - 'Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)'

HUNTR/X - 'Golden (Netflix - KPop Demon Hunters OST)'

Saja Boys - 'Soda Pop (Netflix - KPop Demon Hunters OST)'

BEST MUSIC VIDEO

LEE CHANHYUK - 'Vivid LaLa Love'

JENNIE - 'ZEN'

aespa - 'Dirty Work'

ALLDAY PROJECT - 'FAMOUS'

BLACKPINK - 'JUMP'

BEST CHOREOGRAPHY

JENNIE - 'like JENNIE'

aespa - 'Whiplash'

ALLDAY PROJECT - 'WICKED'

CORTIS - 'GO!'

G-DRAGON - 'TOO BAD (feat. Anderson .Paak)'