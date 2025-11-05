MAMA2025將如期舉行！修改表演/嘉賓陣容/入圍名單一覽｜持續更新
【MAMA頒獎典禮2025/Mnet亞洲音樂大獎】昨日（26日）大埔宏福苑發生嚴重火災，五級大火事故造成多人傷亡，消息震動全港。備受關注的年度樂壇盛事之一的MAMA （MAMA Awards2025），官方亦發出緊急聲明，原定11月28日與29日在香港啟德主場館中舉行的頒獎禮將如期舉行，形式則會以低調、莊重形式呈現，據悉紅地毯部分與表演內容亦會大幅修改，不會依照原先設定的華麗規模進行。
MAMA頒獎典禮2025將匯聚全球最受歡迎的K-POP藝人，展現多元化的音樂表演外，更反映出全球 K-POP 潮流和粉絲心聲。現場將公開17個大獎，獎項由全球音樂數據和專業評審團評審，評選出2024年10月1日至2025年9月30日期間發行的專輯和歌曲的結果。
MAMA2025｜ 焦點1. 舞台外特別節目
日前搶不到公售門票的話亦不用灰心，大家亦可以透過 Mnet K-POP YouTube 收看附英文字幕的直播版本，除了舞台之外，大會亦可能釋出「紅毯直播（Red Carpet）」與「幕後訪談（Backstage）」等多項特別花絮節目。
如果有心儀歌手或偶像的話，千萬不要錯過由10 月 30 日到11月10日（韓國時間）所進行「FANS’ CHOICE 2nd VOTE」和「VISA FANS’ CHOICE OF THE YEAR 」投票！
MAMA2025｜ 焦點2. 當紅演員齊聚 星光𦒉𦒉
日前大會公佈了Chapter 1（11月28日）的MAMA AWARDS 主持將會是第7度肩負主持的「國民老公」朴寶劍，而Chapter 2（11月29日）的主持則是曾30次主持《青龍電影頒獎禮》的女星金憓秀。
當日的頒獎嘉賓更有高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、曺世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勲以及李惠利等人。星光𦒉𦒉的演員嘉賓加上表演陣容，消息公開後已引起高度討論！
MAMA2025｜ 焦點3. 表演嘉賓陣容
Chapter 1（11月28日）
ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、MEOVV、SUPERJUNIOR、TWS、i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE
Chapter 2（11月29日）
ALLDAYPROJECT、CORTIS、izna、KickFlip、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、aespa、G-DRAGON、IDID、J01、KYOKA
MAMA2025｜ 焦點4. 入圍名單（按字母順序排列）
BEST NEW ARTIST
AHOF
ALLDAY PROJECT
Baby DONT Cry
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Heart2Hearts
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
BEST MALE ARTIST
MARK
BAEKHYUN
Jin
G-DRAGON
j-hope
BEST FEMALE ARTIST
YUQI
JENNIE
JISOO
TAEYEON
ROSÉ
BEST MALE GROUP
SEVENTEEN
TOMORROW X TOGETHER
BOYNEXTDOOR
ENHYPEN
RIIZE
Stray Kids
ZEROBASEONE
BEST FEMALE GROUP
aespa
BABYMONSTER
i-dle
IVE
LE SSERAFIM
TWICE
BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO
MARK - '1999'
KEY - 'HUNTER'
G-DRAGON -'TOO BAD (feat. Anderson .Paak)'
j-hope - 'MONA LISA'
KAI - 'Wait On Me'
BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE SOLO
DAYOUNG - 'body'
MINNIE - 'HER'
JENNIE - 'like JENNIE'
JISOO - 'earthquake'
KARINA (aespa) - 'UP'
BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP
SEVENTEEN - 'THUNDER'
BOYNEXTDOOR - 'IF I SAY, I LOVE YOU'
NCT DREAM - 'When I'm With You'
NCT WISH - 'poppop'
PLAVE - 'Dash'
RIIZE - 'Fly Up'
TWS - 'Countdown!'
BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP
ILLIT - 'Cherish (My Love)'
aespa - 'Whiplash'
BABYMONSTER - 'DRIP'
BLACKPINK - 'JUMP'
IVE - 'REBEL HEART'
LE SSERAFIM - 'HOT'
BEST VOCAL PERFORMANCE SOLO
DOYOUNG - 'Memory'
Roy Kim - 'If You Ask Me What Love Is'
LEE MU JIN - 'Coming Of Age Story'
TAEYEON - 'Letter To Myself'
ROSÉ - 'toxic till the end'
BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP
DAVICHI -'Stitching'
HIGHLIGHT - 'Endless Ending'
MEOVV - 'DROP TOP'
TREASURE - 'YELLOW'
ZEROBASEONE - 'Doctor! Doctor!'
BEST BAND PERFORMANCE
N.Flying - 'Everlasting'
CNBLUE - 'A Sleepless Night'
DAY6 - 'Maybe Tomorrow'
QWER- 'Dear'
Xdinary Heroes - 'Beautiful Life'
BEST RAP & HIP HOP PERFORMANCE
HAON - 'Skrr (Feat. GISELLE of aespa)'
Dynamicduo & GUMMY - T'ake Care'
BIG Naughty - 'MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)'
pH-1 - 'Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)'
TABLO & RM - 'Stop The Rain (TABLO X RM)'
BEST COLLABORATION
MARK - 'Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)'
JENNIE & Doechii - 'ExtraL (Feat. Doechii)'
G-DRAGON - 'TOO BAD (feat. Anderson .Paak)'
ROSÉ , Bruno Mars - 'APT.'
V & Park Hyo Shin - 'Winter Ahead (With Park Hyo Shin)'
BEST OST
Park Hyo Shin - 'HERO (From the Film "Firefighters") (Firefighters OST)'
TOMORROW X TOGETHER - 'When the Day Comes (Resident Playbook OST)'
BOYNEXTDOOR - 'Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)'
HUNTR/X - 'Golden (Netflix - KPop Demon Hunters OST)'
Saja Boys - 'Soda Pop (Netflix - KPop Demon Hunters OST)'
BEST MUSIC VIDEO
LEE CHANHYUK - 'Vivid LaLa Love'
JENNIE - 'ZEN'
aespa - 'Dirty Work'
ALLDAY PROJECT - 'FAMOUS'
BLACKPINK - 'JUMP'
BEST CHOREOGRAPHY
JENNIE - 'like JENNIE'
aespa - 'Whiplash'
ALLDAY PROJECT - 'WICKED'
CORTIS - 'GO!'
G-DRAGON - 'TOO BAD (feat. Anderson .Paak)'