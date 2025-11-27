新女團Honey Punch新歌衝破百萬點擊　殺入叱咤樂壇頒獎禮

今年樂壇女團新勢力Honey Punch 近日再推出派台歌《滑到入心》(Slide)，日前假西九龍中心舉行 Honey Punch《滑到入心》見面會 ，首次現場演繹新歌。除了公司三位老板伍樂城 、Amy Lim 、林偉漢到場外支持外，導演林超賢、火火（李家榮）及填詞人林寶也特來撐場。



六位女生對於再有機會在大型商場演出新歌都表示超級開心，這次表演構思左很多新idea ，而新歌《滑到入心》更練習了超過四個月，希望以最好一面展現給觀眾欣賞。隊長 Casey說新歌喻意現今科技發達，大家都憑滑手機吸收了不少網絡資訊而忽略人與人之間嘅溝通，而她們Honey Punch 希望透過歌曲同舞步，讓大家更能認識她們！

Honey Punch 自出道以來，以唱功底蘊、型格揉合可愛形象及充滿能量的舞台表現備受注目。她們繼首支單曲《蝶式》(Butterfly)破二百萬觀看次數後，乘勢推出第二首派台歌《滑到入心》(Slide)，點擊率也直衝一百萬。

活動上，嘉賓火火聯同903主持謝茜嘉更即場擔任評判，讓六位女生倒帶重回選秀時的表演，聽到Colour 的結他自彈自唱、Keira 的鋼琴自彈自唱、Casey 、Alma 、Chelsa 的天籟之音，Jacey 更請來自己rap既導師Corey Tsui(剛剛亦於中國Beatbox錦標賽2025 奪得冠軍)一同Rap 加Beatbox、連火火也笑說九樓的朋友也叫好，希望將來女兒也加入，而謝茜嘉亦表示好難得整隊女團都唱跳了得，最後兩位評判也分不到高下，同說難怪六人被公司選中入團！而活動中公司更宣佈成立Baron Music 這個新音樂Label為大家發掘更多有潛質歌手及製作更多好的音樂。

問到眾人再次倒帶比賽感受如何，眾人都說：覺得自己進步了很多，以前上台前會很緊張，現在學懂放鬆自己專注演出。更十分感謝公司上下，特別是老板們對她們的信任，花了很多心血栽培讓她們由甚麼都不識到現在能歌擅舞，有好作品能上到各大音樂榜。

當然家人們與粉絲們的支持更是Honey Punch向前的動力，Jacey跟Chelsa 都說好開心每次演出都能與他們互動、分享團隊的一切，結束活動她們也落台與現場粉絲們合照，大派明信片留念。

新歌回響成績不俗，Honey Punch 將以生力軍女團組合身份參與即將舉行的 2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。問Honey Punch 有沒有壓力，隊長 Casey 指很驚喜及意想不到: 「好難想像只係幾個月內發生嘅事，我哋一定會好好訓練，繼續努力。」面對其他女團，Honey Punch 也說她們始終初出道，會將其他女團視為學習對象，獎項固之然恨有，但仍會先做好自己先，將最好既音樂分享給大家，始終團員年紀仍細，仍有很多機會的！