限定男團ZEROBASEONE延長活動　將舉行世巡Encore並推出新專輯

限定男團ZEROBASEONE（ZB1）的所屬經理人公司WAKEONE今日（12月1日）正式宣布，經過隊中九位成員的深度討論並一致同意，決定將原定於2026年1月10日結束的團體活動期，延長兩個月直至2026年3月！



ZEROBASEONE所屬經理人公司WAKEONE宣佈延長活動時間至2026年3月。（X@wakeone_offcl）

這個突如其來的「續約」消息，讓全球的ZEROSE（ZEROBASEONE粉絲名）陷入狂熱。ZEROBASEONE自Mnet選秀節目《Boys Planet》選出並成軍後，人氣一直高企，但其「限定團」身份亦一直為粉絲心頭的一根刺。WAKEONE表示，今次延長活動期的決定，是為了報答ZEROSE一直以來給予ZEROBASEONE的深厚愛意和支持，成員們都希望以最真誠的心意回饋粉絲。

ZEROBASEONE是由Mnet選秀節目《Boys Planet》選出組成的限定團。（Mnet）

據經理人公司透露，在延長的這段期間，ZEROBASEONE的活動將會馬不停蹄。除了將會舉行《2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'》的安可（Encore）演唱會，九位成員亦正全力投入準備新專輯的製作，誓要在限定期的尾聲為粉絲帶來更多驚喜。

ZEROBASEONE將舉行安可（Encore）演唱會和製作新專輯。（ig@zb1official）

此外，官方也特別提到，所有「3rd Global Official Fanclub 'ZEROSE'」的會籍將會自動延長，無需額外付費，而粉絲亦可繼續使用「Plus Chat」等服務，可謂相當貼心。