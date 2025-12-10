新城勁爆頒獎禮丨姜濤MC正面交鋒　張家輝突圍而出成最強黑馬

一年一度的樂壇盛事《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日下午三時假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行。由新城廣播有限公司主辦、「理文商業中心」冠名贊助。今年八大獎項候選名單已於12月1日中午正式公開及進行網上投票，經過一星期激烈戰況，首輪網民投票走勢終於揭曉。本次投票中姜濤、張天賦、鹽焗雞成焦點，更設有八大獎項全面開放投票。



新城勁爆頒獎禮2025海報（官方圖片）

男歌手票選：新生代偶像與實力派歌手「開戰」

本年度焦點獎項「勁爆男歌手」，暫時打入頭十位候選人星光熠熠，包括張敬軒、MC張天賦、林家謙、MIRROR成員姜濤與陳卓賢、Gareth.T湯令山、陳柏宇、馮允謙、魏浚笙及張家輝。而以投票走勢顯示，新生代偶像與實力派歌手展開「正面交鋒」，樂迷之間的拉票戰已在社交平台全面「開戰」，十分激烈。

女歌手黑馬：鹽焗雞爆冷入十大

「勁爆女歌手」同樣戰況激烈，李幸倪（Gin Lee）、Kiri T、Moon Tang、泳兒、陳蕾、鄧小巧、謝安琪、方皓玟、黃妍等人氣女將暫時領先。而引起網民熱烈討論的新晉女歌手「鹽焗雞Salty Chick」在網民助攻下，由黑馬成功殺入首輪十大。鹽焗雞能否保持「鹽焗熱潮」？甚至爆冷逆襲跑出？就要看看後勁如何。

新城勁爆頒獎禮2025海報（官方圖片）

八大獎項全面開放投票

本屆《勁爆頒獎禮》設有八個公開投票獎項，包括「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊」、「勁爆組合」、「勁爆男新人」、「勁爆女新人」、「勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。今年入圍名單龐大，「勁爆歌曲」多達228首作品，「勁爆男歌手」與「勁爆女歌手」分別有79位及66位候選人，樂隊及組合亦有42個單位參戰，令投票戰場更添緊張。

評分比例維持不變

今年頒獎禮由新城知訊台主辦、Multi-Metro新城動力製作，冠名贊助為「理文商業中心」，指定贊助包括「MOSTown新港城中心」及「3香港」，聯合贊助則有「屈臣氏蒸餾水」。特備環節「全運的驕傲」更獲香港賽馬會全力支持，為盛事增添亮點。 評分比例方面維持不變：公眾投票佔40%、音統會主持人及資深音樂人合共佔20%、主要成員佔30%、管理層佔10%。換言之，樂迷的投票仍是最重要的決定性因素。

新城勁爆頒獎禮2025獎座圖（官方圖片）

樂迷熱切期待 投票戰持續升溫

隨著首輪網民投票走勢揭曉，樂迷之間的拉票戰愈演愈烈，不少歌迷會已在社交平台號召支持偶像。究竟姜濤能否再度蟬聯人氣王？鹽焗雞會否黑馬跑出？陳柏宇與黃妍的作品數量優勢能否轉化為最終勝利？請繼續留意大會公布走勢，最終答案將於12月27日揭曉。