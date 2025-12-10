叱咤頒獎禮2025丨「最愛歌曲」十五強走勢出爐 MIRROR成員大混戰

由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。日前「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的首輪投票已經展開，官方亦已公佈了當前的十五強走勢。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月8日中午12時正式展開，樂迷可透過「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。
投票截至12月10日中午12時，十五強走勢如下（排名依歌名筆劃序）：
歌曲－ 歌手
《By my side》－Tyson Yoshi / 張敬軒
《Lemonade》－盧瀚霆
《On a SunnyDay》－姜 濤
《下世愛你》－洪嘉豪
《手印》－MIRROR
《心死了幾百次》－江𤒹生
《今繼》－柳應廷
《四月物語》－林家謙
《用背脊唱情歌》－Gareth.T
《我看見今晚的月色很美，你呢？》－晚安莉莉
《求救的勇氣》－陳 蕾
《純銀子彈》－呂爵安
《給千億顆星選中的二人》－陳卓賢
《說謊者》－MC 張天賦
《暴走女團》－COLLAR
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票將於12月12日（星期五）中午12時結束，選出最後十強。
第二階段投票將於12月15日中午12時至12月19日中午12時繼續進行，選出最後五強，並於2026年1月1日頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！