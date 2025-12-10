叱咤頒獎禮2025丨「最愛歌曲」十五強走勢出爐　MIRROR成員大混戰

由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。日前「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的首輪投票已經展開，官方亦已公佈了當前的十五強走勢。



「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月8日中午12時正式展開，樂迷可透過「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。

投票截至12月10日中午12時，十五強走勢如下（排名依歌名筆劃序）：

歌曲－ 歌手

《By my side》－Tyson Yoshi / 張敬軒

《Lemonade》－盧瀚霆

《On a SunnyDay》－姜 濤

《下世愛你》－洪嘉豪

《手印》－MIRROR

《心死了幾百次》－江𤒹生

《今繼》－柳應廷

《四月物語》－林家謙

《用背脊唱情歌》－Gareth.T

《我看見今晚的月色很美，你呢？》－晚安莉莉

《求救的勇氣》－陳 蕾

《純銀子彈》－呂爵安

《給千億顆星選中的二人》－陳卓賢

《說謊者》－MC 張天賦

《暴走女團》－COLLAR

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票將於12月12日（星期五）中午12時結束，選出最後十強。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。（官方圖片）

第二階段投票將於12月15日中午12時至12月19日中午12時繼續進行，選出最後五強，並於2026年1月1日頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！