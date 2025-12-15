新城勁爆頒獎禮丨陳柏宇泳兒等眾星大熱唱　親寫心意卡撐大埔災民

由新城知訊台主辦的「我們的大熱唱2025」，昨日(14日)於愉景北商場圓滿舉行，超過20個單位歌手及組合到場，為即將於12月27日舉行的《新城勁爆頒獎禮2025》積極拉票。出席歌手及組合包括：陳柏宇、泳兒、黃妍、黃淑蔓、安俊豪、張馳豪、鍾柔美、詹天文、力臻、Michael C、林智樂、黎展峯、黃明德、曾傲棐、林芊瑩、XiX、黃洛妍、林暐竣、梁煒謙、Honey Punch、FYP（排名不分先後），主持則由黎莉及T.MAX擔任。新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉亦親臨現場，為各拉票歌手及組合打氣支持。



超過20個單位歌手及組合到場，為即將於12月27日舉行的《新城勁爆頒獎禮2025》積極拉票。（官方圖片）

活動期間，歌手們為勁爆頒獎禮作最後衝刺，施展渾身解數，現場演唱候選歌曲為自己拉票呼籲樂迷踴躍投票支持。除此之外，他們亦親手撰寫心意卡，為近日大埔無情火災受影響的居民送上祝福與關懷。透過音樂與文字的力量，傳遞全城的支持與溫暖，這些心意卡將於頒獎禮當天在會場內展示，讓災民感受到社會的鼓舞與陪伴。

歌手們在全場樂迷不斷歡呼聲中，陸續出場。泳兒率先帶頭出場拉票演唱輕快歌，緊接安俊豪送上節奏明快的歌曲，其後，青春女子組合XiX與唱作新人林芊瑩接力登場。

泳兒率先帶頭出場拉票演唱輕快歌。（官方圖片）

Michael C自彈自唱，力臻則送上電子風格濃烈的歌曲。隨後，梁煒謙、黃洛妍及林暐竣的演唱，同樣精彩。還有組合FYP獻唱、女子組合Honey Punch則表演可愛動感的歌曲。

詹天文與鍾柔美先後送上歌曲；黃明德一曲後，黎展峯與曾傲棐分別獻唱。黃妍與黃淑蔓接連登場。之後林智樂與張馳豪分別演繹，最後由陳柏宇壓軸出場。

陳柏宇壓軸出場獻唱。（官方圖片）

泳兒接受訪問時表示演唱的今年入圍歌曲《無糖可樂》，因為覺得這首歌非常適合聖誕氣氛，「如果有另一半嘅朋友，喺聖誕節諗唔到送咩禮物，可以送呢首歌畀佢。」她又透露聖誕節計劃與男友享受二人世界：「可能食個飯就返屋企，因為屋企都好多嘢可以做，例如一齊睇吓電影。」

安俊豪則表示今年的聖誕節將會低調度過，專心陪伴家人，特別是因有家人身體不適，希望珍惜相處時間。他提到公司雖有聖誕派對，但自己因戒口會多加注意飲食。黃妍則分享了其唱片公司的有趣傳統：「我哋喺天氣凍時，會約埋成班同事們一齊露營。」她更會扮演「廚娘」，需要從早煮到晚，並烹調陳柏宇最愛的牛肉給他吃。

安俊豪則表示今年的聖誕節將會低調度過，專心陪伴家人，特別是因有家人身體不適，希望珍惜相處時間。（官方圖片）

至於林智樂、詹天文、黃洛妍、鍾柔美及張馳豪，亦分享了他們的聖誕安排，他們表示公司每年都會舉辦聖誕派對和交換禮物的傳統，適逢聖誕節當天需要共同出席一位朋友的婚禮，所以行程相當充實。

陳柏宇的聖誕計劃則圍繞著與親友相聚，他透露將與從外地回港的朋友舉行聖誕派對，同時也會參與公司的年度露營活動。在禮物準備方面，他貼心地為母親、太太和女兒都準備了禮物，並透露自己收到了一部「印相機」作為禮物。