前女團成員單飛獲黃偉文力撐　仲有Tim@Dear Jane擔任MV導演

前女團Beanies成員黃健怡（Winky），今年以個人之姿踏上音樂旅程，繼年初《小人國》後再推新作《超級市場關門前》，同樣是她的個人創作，並邀得黃偉文（Wyman）填詞、黃兆銘編曲、陳考威監製，更有Tim@Dear Jane擔任MV導演，得前輩們傾力支持，Winky感激之餘，坦言內心仍有很多掙扎與不安。



新歌是Winky首嘗以愛情為題材的抒情歌，她說：「要好赤裸裸咁樣呈現自己嘅內心，學歌詞話齋『像我這種性格，只表面勇敢，心底不瀟灑』，其實唔淨係講愛情，喺家庭、關係甚至係工作上都啱用。喺做音樂嘅路上，遇到好多面對選擇嘅時候，喺外人眼中，好似好大膽，其實入面有好掙扎同不安。」《超級市場關門前》描述社會給予女性既定的期望，促使女性在時限內結婚。但作為女性又應不應該被這些規限，迫使自己調整自我價值和要求，去配合社會的期望？

對於愛情，Winky直言從未有太大憧憬：「只係拍過一次拖嘅我，其實都唔知咩係愛情嘅情況下，就同對方一齊咗，所以講到結婚呢個題目，對我嚟講實在太過陌生。係咪真係要將貨就價？我覺得而家嘅時代同以前唔同咗，或者以前嗰個年代好多人30歲前就會結婚生仔，我覺得如果只係為結婚而結婚，會寧願慢慢等真正能夠同我可以相處過下半世嘅人。」她透露經常被朋友和同事問何時拍拖，Winky自言個性較獨立，認為自己一個都很開心：「點解一定要有男朋友？尤其我係創作歌手，反而需要更多空間時間去創作，相對地嚟講，我會覺得生活得更加自在。」

這次已經是Winky與Wyman的第三度合作，直言收到歌詞時大感震撼，她說：「真係好有共鳴，好似畀Wyman睇穿咗真實嘅我，將我心裏面嘅說話寫晒喺份詞入邊咁，非常感謝佢送呢份詞畀我。記得有次喺歐洲做嘢，我就約咗Wyman出嚟食飯，我哋一直都係網友，嗰次係第一次見。成餐飯冇講過下首造咩歌，但係就分享咗我哋生活上嘅小經歷，我相信Wyman了解咗好多我嘅個人特質，所以佢寫咗呢份詞俾我。」她坦承自己就如歌詞提到般，只是表面勇敢，心底不瀟灑，尤其今年Winky選擇離隊獨自發展：「係好大轉變嘅一年，好多選擇都要自己去做決定，好多時我嘅呈現可能係好勇敢，甚至好瀟灑，其實我嘅內心絕對有好多嘅不安，驚同擔心。」

她又大讚陳考威是非常特別的監製，亦是她在歌手路上的大恩人：「佢真係教導同比咗好多心機去同我傾，造《我和愛麗絲絕交了》嗰陣，係佢搵Wyman幫我填詞，好surprise Wyman一句答應咗，之後就開始咗我哋嘅網友關係。」Winky又指Tim同樣是陳考威幫忙牽線，對方給予很多意見：「今次係我第一次拍咁需要演技嘅MV，仲有段一邊化妝一邊喊嘅獨腳戲，最後要強顏歡笑。當知道有呢段劇情，真係好緊張。」為力求完美，Winky更特意找老師學演技，坦言是過去數個MV裏最有挑戰性。