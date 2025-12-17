黃柏高親臨監督　ZolarWind 2.0推《雲橋之下》為大埔災民打氣

由金牌經理人黃柏高（Paco）親自重塑的樂隊ZolarWind 2.0，近日推出全新作品《雲橋之下》，特別為上月尾大埔宏福苑五級火災中受影響的居民及全港市民送上打氣與擁抱，以音樂療癒人心。



由金牌經理人黃柏高（Paco）親自重塑的ZolarWind 2.0由四位資深音樂人組成，包括主音阿冠（林冠廷）、結他手Tommy Chan、鍵琴手藝深及鼓手波子。（官方圖片）

ZolarWind 2.0由四位資深音樂人組成，包括主音阿冠（林冠廷）、結他手Tommy Chan、鍵琴手藝深及鼓手波子。新歌製作班底可謂星級陣容，作曲由前RubberBand成員、曾為容祖兒、謝霆鋒、張敬軒、楊千嬅等作品編曲的藝深操刀；詞則由擅長刻劃情感的張楚翹執筆，過往的作品曾出現在黎明、張敬軒、Twins等歌手的歌單中。

樂隊ZolarWind 2.0全新作品《雲橋之下》，作曲由前RubberBand成員、曾為容祖兒、謝霆鋒、張敬軒、楊千嬅等作品編曲的藝深操刀；詞則由擅長刻劃情感的張楚翹執筆，過往的作品曾出現在黎明、張敬軒、Twins等歌手的歌單中。（官方圖片）

提到歌曲誕生，藝深謂火災發生後，全港瀰漫沉重氣氛，「我感受到成個香港好似愁雲慘霧，極度傷痛。有一晚忽發奇想：我哋作為一隊香港樂隊、土生土長嘅創作人，可以做啲咩？好想將呢份感覺表達出嚟。」於是他立即跟隊友商量，眾人一拍即合，「不如用最簡單嘅方法，用音樂創作一首歌俾香港聽眾。」

藝深指歌曲想表達兩種核心情緒：「第一係極度悲傷同憤怒。點解人嘅貪婪自私可以造成咁可怕嘅災難？另一樣我好想頌讚香港人萬眾一心、團結行善嘅心。」他強調，最想在困難時刻給予聽眾力量，「能夠企起身，慢慢釋懷呢件事。」（官方圖片）

藝深指歌曲想表達兩種核心情緒：「第一係極度悲傷同憤怒。點解人嘅貪婪自私可以造成咁可怕嘅災難？另一樣我好想頌讚香港人萬眾一心、團結行善嘅心。」他強調，最想在困難時刻給予聽眾力量，「能夠企起身，慢慢釋懷呢件事。」

歌詞中的「雲橋」概念，正正來自張楚翹的構思，「佢話好多人都喺事件中見到條彩虹橋，呢條雲橋就好似天上面一條橋，領亡者去安息之地，同時引領我哋行返上正常生活嘅道路。」團隊認為這個意象非常貼切，決定以此為歌名及核心概念。（官方圖片）

團隊隨後向經理人Paco提出想法，Paco認為極具意義，並全程支援，「佢喺製作、混音、填詞要注意嘅重點、點樣表達等方面，都俾咗好多意見同Support，成個過程睇住我哋去做。」填詞人張楚翹的投入更令團隊動容。藝深跟她開會講述概念後，「佢即晚凌晨5點就send咗份歌詞俾我，我一睇已經好感動，眼都濕晒。」

藝深補充：「首歌最後，我哋特別想強調一件事：一定要對將來抱有希望，繼續向前行。」《雲橋之下》不單是一首歌，更是一份陪伴，「唔使急住堅強，讓我哋一齊，好好行落去。」（官方圖片）

歌詞中的「雲橋」概念，正正來自張楚翹的構思，「佢話好多人都喺事件中見到條彩虹橋，呢條雲橋就好似天上面一條橋，領亡者去安息之地，同時引領我哋行返上正常生活嘅道路。」團隊認為這個意象非常貼切，決定以此為歌名及核心概念，藝深補充：「首歌最後，我哋特別想強調一件事：一定要對將來抱有希望，繼續向前行。」《雲橋之下》不單是一首歌，更是一份陪伴，「唔使急住堅強，讓我哋一齊，好好行落去。」