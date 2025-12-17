JACE陳凱詠做老闆開騷全程策劃主導　首設紅館企位四面台零遮擋

距離上次個人演唱會四年，JACE 陳凱詠即將迎來歌手生涯的重要里程碑，於 2026 年 2 月 18 及 19 日（大年初二、初三）在紅磡香港體育館隆重舉行首個紅館個唱。兩場優先預訂門票火速售罄，反應熱烈！後天 12月 19 日（周五）早上 10 時於 URBTIX 城市售票網正式公開發售，樂迷萬勿錯過！而為打造心目中最真實、最互動的「JACE WORLD」，JACE 不僅親力親為參與整個製作過程，更破天荒成功爭取到紅館首次設置「企位」區域，讓觀眾能更自由地與她一起唱跳互動，全程投入於JACE音樂世界。



JACE 不僅親力親為參與整個製作過程，更破天荒成功爭取到紅館首次設置「企位」區域。（官方圖片）

喜歡破舊立新的JACE ，大膽挑戰場地規則，提出在紅館設置企位的構思。儘管過程充滿挑戰，她憑著一股「膽粗粗」的傻勁與誠意，最終成功打動紅館方，開創先例。JACE興奮道：「企位這個想法得到很多人的幫助和努力，突破重重難關才能實現，雖然名額不多，但非常感恩紅館願意配合一起探索更多演出可能性！」

「JACE WORLD」舞台將四面台設計，務求打造零遮擋，拉近 JACE 與每位樂迷的距離。門票設有 $1480 VIP 票、 $1080 、$880及$580四種選擇。$1480 VIP 門票位於舞台頭六行座位，並包含極少量企位名額，持 VIP 門票的樂迷更可專屬欣賞綵排環節，與 JACE 近距離見面互動，感受JACE舞台下的真實一面。而 $1080 門票則由第七行起，JACE 特別與製作團隊深入溝通，精心調整舞台高度與視線角度，確保即使設有企位區域，也不會影響第七排起所有觀眾，務求每位購票入場的樂迷，不論座位區域，皆能在視線無阻的最佳狀態下，全程投入這場屬於「JACE WORLD」的演唱會。

「JACE WORLD」舞台將四面台設計，務求打造零遮擋，拉近 JACE 與每位樂迷的距離。（官方圖片）

這次演唱會對 JACE 來說不僅是夢想成真，更是一場全方位的升級挑戰。她跳出以往只需專注表演的框架，以自家公司老闆身份親自叩門尋找投資者，全程參與由舞台設計到音樂編排的每個細節，說：「今次除了作為自己公司老闆，更主動邀請支持我的投資者一同成就這個想法。感恩他們如此信任我。」這份信任也推動她承諾呈現一場絕不欺場的高水準演出。

她跳出以往只需專注表演的框架，以自家公司老闆身份親自叩門尋找投資者，全程參與由舞台設計到音樂編排的每個細節。（ig@jacechw）

為呈現最完美的演出，JACE 近月已進入全力備戰狀態，除了密集排練，更參與所有製作會議，從舞台設計、音樂編排到舞蹈細節均一絲不苟。從四年前的小舞台走到今日的紅館四面台，這次演唱會不僅是兩場演出，更是一位女生為夢想奮鬥的真實紀錄。

JACE陳凱詠紅館演唱會將於大年初二、初三開騷。（官方圖片）

JACE陳凱詠《JACE WORLD》紅館演唱會 2026

日期及時間：2026 年 2 月 18 日（年初二）21:30

2026 年 2 月 19 日（年初三）20:15

地點：紅磡香港體育館

公開售票：2025 年 12 月 19 日 早上 10 時公開發售

票價：HKD 1480 (VIP) / 1080 / 880 / 580

VIP福利內容：

1. 保證與舞台超近距離舞台區域門票1張

2. 獨家入場觀賞綵排

3. VIP快速通道購買演唱會周邊

4. VIP獨家演唱會海報

*綵排期間禁止攝影、錄音或錄影