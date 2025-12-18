MC張天賦湛江站遇冷？高價飛「骨折價」拋售　網民：早買慘變韭菜

MC張天賦近年積極開拓內地市場，巡迴演唱會《This is MC 2》走遍多個城市。不過，即將於本周六（20日）舉行的湛江站演唱會，近日卻傳出票房告急，甚至低價出售及臨時調整座位圖的爭議，引發大批內地「賦二代」（粉絲暱稱）紛紛在社交媒體發聲，質疑主辦單位「割韭菜」。



MC張天賦將於本周五（20日）舉行的湛江站演唱會。（微博@無限演出）

場地偏僻兼「大平層」

今次湛江站選址於湛江奧林匹克體育中心綜合訓練館，該場地一直被當地網民吐槽位置偏僻，交通不便。更致命的是，該館屬於「大平層」設計，全場沒有階梯式座位。不少網民擔心，若非坐在頭幾排，後排觀眾分分鐘只能「睇人頭」，導致高價票的吸引力大打折扣。

該場館屬於「大平層」設計，全場沒有階梯式座位。（小紅書@Coconut）

門票滯銷驚現7折

據悉，湛江站共設五個票檔。截止今日（18日）二次開票後，只有380元及680元（人民幣，下同）的門票售罄，其餘880元、1080元及1380元的高價飛則仍有餘票。為了救市，抖音等平台近日更驚現「骨折價」，高價飛直接以七折放售，令不少以原價入手的粉絲大呼崩潰。

在抖音平台MC張天賦湛江場的高級飛以七折出售。（抖音截圖）

疑似因高價區域滯銷，主辦方臨時調整座位圖。從流出的最新圖示可見，原本的高價飛區域被縮減，部分區域向前推進。這意味著，現在只需低價就能買到較前的位置，此舉令不少早購票的粉絲感到不公。