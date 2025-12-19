SMTOWN LIVE 2026曼谷｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

SMTOWN LIVE將於2026年2月14日（星期六）晚上18:00至20:00在泰國曼谷拉賈曼加拉體育場舉行，會在AllTicket優先開賣門票及公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



SMTOWN LIVE將於2026年2月14日（星期六）晚上18:00至20:00在泰國曼谷拉賈曼加拉體育場舉行。（官方圖片）

SMTOWN LIVE演唱會2026曼谷 | 詳情

演唱會日期：2026年2月14日（星期六）

演唱會時間：晚上18:00至20:00

演唱會地點：拉賈曼加拉體育場RAJAMANGALA NATIONAL STADIUM

門票價錢：THB 8,800 (VIP PINK BLOOD) / 7,500 / 6,800 / 6,300 / 5,800 / 4,400 / 3,800 / 3,300 / 2,800

手續費：THB 50

VIP權益（官方圖片）

8,800 THB（VIP PINK BLOOD）門票權益如下：

1 張 VIP ZONE 演出門票

可經由 VIP 通道進入體育場

可經由 VIP 通道進入官方周邊商品販售點

1 套掛繩 VIP 證

1 份特別禮物

1 張官方海報

SMTOWN LIVE演唱會2026曼谷 | BRIIZE Membership優先購票

優先訂票渠道：AllTicket

門票發售時間：2025年12月20日（星期六）上午 11:00 至 下午 17:00

限購：每單最多2張

SMTOWN LIVE演唱會2026曼谷 | 公開發售

公開發售平台 ：AllTicket

公開開賣日期：2025年12月21日（星期日）

公開開賣時間：上午 11:00

限購：每單最多4張

SMTOWN LIVE演唱會2026曼谷 | 座位圖