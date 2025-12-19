SMTOWN LIVE 2026曼谷｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條
出版：更新：
SMTOWN LIVE將於2026年2月14日（星期六）晚上18:00至20:00在泰國曼谷拉賈曼加拉體育場舉行，會在AllTicket優先開賣門票及公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
SMTOWN LIVE演唱會2026曼谷 | 詳情
演唱會日期：2026年2月14日（星期六）
演唱會時間：晚上18:00至20:00
演唱會地點：拉賈曼加拉體育場RAJAMANGALA NATIONAL STADIUM
門票價錢：THB 8,800 (VIP PINK BLOOD) / 7,500 / 6,800 / 6,300 / 5,800 / 4,400 / 3,800 / 3,300 / 2,800
手續費：THB 50
8,800 THB（VIP PINK BLOOD）門票權益如下：
1 張 VIP ZONE 演出門票
可經由 VIP 通道進入體育場
可經由 VIP 通道進入官方周邊商品販售點
1 套掛繩 VIP 證
1 份特別禮物
1 張官方海報
SMTOWN LIVE演唱會2026曼谷 | BRIIZE Membership優先購票
優先訂票渠道：AllTicket
門票發售時間：2025年12月20日（星期六）上午 11:00 至 下午 17:00
限購：每單最多2張
SMTOWN LIVE演唱會2026曼谷 | 公開發售
公開發售平台 ：AllTicket
公開開賣日期：2025年12月21日（星期日）
公開開賣時間：上午 11:00
限購：每單最多4張