羅啟豪自揭《中年好聲音》面試黑歷史　連續三年聖誕節被慘痛浪費

羅啟豪（Ramon）完成第二次個人演唱會《在你和故事之間》後，並無趁年尾休息「收爐」，反而工作絡繹不絕，聖誕節正日（25號）將出席《香港冬日美食節》，翌日（26號）亦為電台活動作公開演出。



羅啟豪在社交平台推出「聖誕音樂倒數」系列。（官方圖片）

羅啟豪積極儲歌期望推出「聖誕金曲專輯」

羅啟豪在個人社交平台更推出「聖誕音樂倒數」系列，將傳統 Advent Calendar （聖誕倒數月曆) 變成一部聖誕倒數音樂盒，每日播放一首去年為赤柱市集錄製的聖誕歌，包括《White Christmas》、《The Christmas Song》等，影片中Ramon更親手為寫字枱每天添上一個聖誕裝飾，一路倒數到25號，便會壓軸首播今年全新錄製的聖誕單曲。

啟豪今年全新為樂迷錄製聖誕單曲。（官方圖片）

羅啟豪慨嘆浪費了三個聖誕節

Ramon解釋：「去年我重唱了五首經典英文聖經金曲，不但『豪殼』非常喜歡，甚至獲得不少外籍人客稱讚！所以我今年將這五首聖誕歌在社交平台分享，更特別再灌錄了一首全新聖誕歌，配合現在流行的聖誕倒數月曆玩法，準備在聖誕節當天送給大家作為禮物！」Ramon希望將這個「聖誕歌企劃」延續下去，待時機成熟，可以推出一張聖誕金曲專輯，以饗樂迷。

Ramon從小到大最期待的節日就是聖誕節。（官方圖片）

從小到大，Ramon最期待的節日就是聖誕節，在外國留學及生活期間，每年總會在十二月飛回香港，除了探望家人、與朋友展開卡啦OK馬拉松，最重要當然是吃爆美食，Ramon回憶：「每年家人都會問我第一餐最想吃什麼，我總會說要有潮洲魚旦河粉！最難忘是自己曾經連續三年在聖誕當日病倒，白白浪費了三個大快朵頤的好時機，非常可惜！」Ramon定居海外的一眾親戚，也會從十一月底開始陸續返港過節，今年Ramon剛巧在十二月初舉行演唱會，親友正好趁機聚首一堂，將個唱變成大型家族團拜。

啟豪為封存回憶的小王子造型身上掛滿鑰匙。（官方圖片）

啟豪為演唱會首次以搖滾造型亮相。（官方圖片）

啟豪以全黑閃耀的小王子造型閉幕。（官方圖片）

造型師為啟豪所設計「小王子」造型背後原來滿有心思。（官方圖片）

Ramon於演唱會過後為「小王子」造型製作吸睛簡報作紀念。（官方圖片）

羅啟豪公開「小王子」造型與尷尬「黑歷史」絕密片

提到剛完成的演唱會，Ramon連續發出數篇騷後感謝文，不但逐一答謝所有參與單位，更為演唱會內五個「小王子」造型，化成一輯吸睛又極具故事感的簡報；同時，Ramon破禁公開三年前參加《中年好聲音》面試的「黑歷史」，片段中不擅詞令的他頻吃螺絲，尷尬地重複又重複地說「sorry」，Ramon剖白：「由當日在鏡頭面前，連一句完整句子都說不出的自己，到今日在演唱會台上可以講心底話，感謝一路上提攜與相信我的人。」另一段短片可見，在演唱會後的等候區，聚集大批《中年好聲音》第一至第四季歌手，一見Ramon現身即熱烈歡呼祝賀，場面熱鬧又感動。

啟豪片段中不擅詞令頻吃螺絲。（官方圖片）

羅啟豪零綵排突發與黃博合唱《囚鳥》

黃博亦有現身Ramon演唱會以表支持，早前她舉行聖誕歌迷音樂聚會，Ramon專程捧場作為「回禮」，本來只是應邀出席的座上客，誰知主持陳嘉琦（《中年好聲音3》歌手）一個即興舉動，令Ramon在全無準備之下變成特別嘉賓，Ramon笑道：「嘉琦問觀眾想點唱什麼歌，可能大家知道我來了，便全場異口同聲起哄點唱《囚鳥》，盛情難卻，我便於零綵排及毫無預備之下，上台演唱！幸好我和黃博早有默契，對這首歌也算熟悉，希望這次演出令大家滿意！」

啟豪現身支持黃博日前所舉行聖誕歌迷音樂聚會，被全場觀眾一致要求上台與黃博合唱《囚鳥》。（官方圖片）