ATEEZ演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

ATEEZ【IN YOUR FANTASY】演唱會將於2026年3月28日（星期六）晚上6時30分在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、澳門售票網、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



ATEEZ【IN YOUR FANTASY】演唱會將於2026年3月28日（星期六）晚上6時30分在澳門威尼斯人綜藝館舉行。（ig@thevenetianmacao）

ATEEZ演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年3月28日（星期六）

演唱會時間：晚上6時30分

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：(澳門幣/港幣)

企位：$2399（ATINY VIP 套票）｜$1999（FANTASY VIP套票）｜$1499

坐位：$1999（FANTASY VIP 套票）｜$1699｜$1099｜$799

VIP套票權益（金光票務）

ATEEZ演唱會2026澳門 | ATINY Membership 優先購票

預售問卷登記：2026年1月5日（星期一）早上10點 — 1月8日（星期四）早上9點59分 CST

門票發售時間：2026年1月14日（星期三）中午12點 — 2026年1月15日（星期四）早上9點59分 CST

詳情：https://ateezlive.com/

ATEEZ演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：金光票務｜澳門售票網｜大麥網

公開開賣日期：2026年1月16日（星期五）

公開開賣時間：中午12點 CST

門票限購(每個帳號)：6張

ATEEZ演唱會2026澳門 | 座位表

ATEEZ澳門演唱會座位表（金光票務）

ATEEZ演唱會2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。