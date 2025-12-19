JACE 陳凱詠香港演唱會2026｜Urbtix公售搶票攻略｜座位表＋連結

JACE 陳凱詠香港演唱會2026｜12.19 Urbtix公售搶票攻略｜附座位表+連結｜JACE 陳凱詠《JACE WORLD》紅館演唱會 2026 即使展開，今次重臨紅館，2026年2月共演2場。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



JACE 陳凱詠《JACE WORLD》2026即將於香港紅館舉行，是次個唱不僅是她音樂生涯的重要里程碑，更將在大年初二、初三為樂迷帶來前所未有視聽盛宴。而且將打破紅館傳統座位設計，將設置 VIP 企位區，讓觀眾以最貼近的距離感受 JACE 的演出魅力，為香港觀眾帶來嶄新演唱會體驗。即將於12月19日正式於Urbtix公售。

JACE 陳凱詠《JACE WORLD》 2026 香港演唱會｜12.19 Urbtix城網公售連結

開賣時間：2025年12月19日上午10時起

開賣連結：Urbtix連結、連結2

JACE 陳凱詠香港演唱會2026｜門券、座位表及價錢資訊

官方公布「JACE 陳凱詠 "JACE WORLD" 紅館演唱會 2026 」座位表及門券價錢為$1480（VIP門票）／$1080／$880／$580

JACE 陳凱詠香港演唱會2026｜演出日期

JACE 陳凱詠香港演唱會2026 演出日期為2026年2月18－19日，合共演出2場。

JACE 陳凱詠香港演唱會2026｜公開發售資訊

JACE 陳凱詠香港演唱會2026 Urbtix公售將於2025年12月19日早上10時起發售。

👇JACE 陳凱詠香港演唱會2026 座位表👇

JACE 陳凱詠香港演唱會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「JACE 陳凱詠香港演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。