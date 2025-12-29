金世正見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

金世正<Tenth Letter>見面會將於2026年2月28日（星期六）晚上6點在安盛創夢館舉行，會在KKTIX、trip.com、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



金世正<Tenth Letter>見面會將於2026年2月28日（星期六）晚上6點在安盛創夢館舉行。（小紅書@StarryLive星夜文化）

金世正見面會2026香港 | 詳情

見面會日期：2月28日（星期六）

見面會時間：晚上6點

見面會地點：AXA安盛創夢館

門票價錢： VIP－HKD 1,580｜CAT 1－HKD 1,080｜CAT 2－HKD 780

金世正<Tenth Letter>見面會票价權益。（小紅書@StarryLive星夜文化）

金世正見面會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KKTIX、trip.com、大麥網

公開開賣日期：2026年1月6日（星期二）

公開開賣時間：中午12點

金世正見面會2026香港 | 座位表

金世正<Tenth Letter>見面會座位圖。（小紅書@StarryLive星夜文化）

金世正見面會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習見面會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於見面會的簡單問題。例如見面會的日期、見面會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習見面會基本詳情。