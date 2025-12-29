金世正見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
金世正<Tenth Letter>見面會將於2026年2月28日（星期六）晚上6點在安盛創夢館舉行，會在KKTIX、trip.com、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
金世正見面會2026香港 | 詳情
見面會日期：2月28日（星期六）
見面會時間：晚上6點
見面會地點：AXA安盛創夢館
門票價錢： VIP－HKD 1,580｜CAT 1－HKD 1,080｜CAT 2－HKD 780
金世正見面會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：KKTIX、trip.com、大麥網
公開開賣日期：2026年1月6日（星期二）
公開開賣時間：中午12點
金世正見面會2026香港 | 座位表
金世正見面會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧
技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面
建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。
技巧2｜迅速填妥資料
因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！
技巧3｜預先熟習見面會詳情
KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於見面會的簡單問題。例如見面會的日期、見面會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習見面會基本詳情。