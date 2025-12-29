周深首闖啟德跨年門票秒罄粉絲海陸列陣應援　全城遍佈打卡位

內地歌手周深將於香港啟德體育園主場館舉行跨年及元旦演唱會，這是該場館開幕以來首個跨年演唱會。其演唱會門票在預售期間迅速售罄，延續了其巡演一票難求的盛況。



>> 最後機會！！購買周深「深深的」演唱會 <<

周深演唱會門票在預售期間迅速售罄，延續了其巡演一票難求的盛況。（微博@周深工作室）

周深演唱會門票瞬間售罄

早在去年十月，周深來港演出的非凡實力備受文化體育及旅遊局局長關注，並多次表示希望周深來港開演唱會。本次「周深2025《深深的》巡迴演唱會–香港站」分四輪開售，單日近四萬張門票吸引超過50萬人同時在線搶票，每輪均是「秒罄」。這場跨年盛事預計將為香港帶來數以萬計的遊客，為文旅注入強勁動力。

周深早前來港演出的非凡實力已獲文化體育及旅遊局局長關注，並多次表示希望周深來港開演唱會。（微博@周深工作室）

周深獲全城鋪天蓋地宣傳

自演唱會官宣以來，全城展開大規模宣傳。主辦方與贊助商在崇光百貨、時代廣場、紅磡海底隧道口等黃金地段投放大量戶外廣告，並安排巴士、電車巡迴宣傳。贊助商AIA更在中環海濱活動空間設置「周深應援區」，以周深IP角色「周可可」和「周嫑嫑」打造香港特色裝置，吸引大批生米（粉絲暱稱）及遊客打卡。

紅磡海底隧道口的演唱會宣傳廣告牌。（公關圖片）

在香港不同區都見到周深演唱會的宣傳。（公關圖片）

在香港不同區都見到周深演唱會的宣傳。（公關圖片）

在香港不同區都見到周深演唱會的宣傳。（公關圖片）

中環海濱活動空間的「周深應援區」，以周深擁有的IP角色「周可可」和「周嫑嫑」加上香港特色裝置。（公關圖片）

周深演唱會宣傳電車。（公關圖片）

周深粉絲「痛船」巡航維港

周深的粉絲組織亦在港九各區商場、地鐵站投放多個大屏廣告，其中啟德港鐵站更被滿滿的周深廣告包圍。為了慶祝跨年，粉絲特別策劃「深帆引航 米聚香江」應援項目，找來香港最古老的中式帆船《鴨靈號》化身周深「痛船」巡航維港，將現代流行文化與非物質文化遺產結合。

中式帆船《鴨靈號》化身成為周深「痛船」。（公關圖片）

和周深真人一樣大小的大型立牌在船上歡迎大家和他影合照。（公關圖片）

生米在啟德港鐵站往周深演唱會舉行的啟德體育園出口投放了大屏幕。（公關圖片）

演唱會期間，全球近百個粉絲組織將於啟德體育園進行聯合應援，設有多個打卡點與周邊換領活動。主辦方亦會將官方週邊快閃店搬到現場，將啟德體育園打造為全球粉絲共歡的周深嘉年華。

主辦在尖沙咀星光大道放置了不同的周深IP裝置：烘培大師周可可，和原型為平底鍋的周嫑嫑，讓大家在登上周深痛船前後都可以去打卡。（公關圖片）