周深跨年演唱會｜啟德體育園開騷　運輸署籲勿駕車　跨境交通一覽

內地歌手周深除夕（31日）及明年元旦（2026年1月1日）起一連兩日，首度在啟德主場館巡演，舉行「深深的」巡迴演唱會-香港站。運輸署表示為配合演唱會，將實施特別交通及運輸安排，屯馬綫及東鐵綫將會加密班次，巴士公司將增設11條特別巴士路線。署方又預計，屆時體育園附近一帶的交通預期會較繁忙，呼籲觀眾乘搭公共交通工具，避免駕車前往。



周深演唱會港鐵及巴士班次如何？

周深「深深的」巡迴演唱會-香港站將於除夕、元旦在啟德主場館上演。運輸署表示，港鐵屯馬綫及東鐵綫將會加密班次或在有需要時安排後備列車加強服務。專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線分別前往落馬洲、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。

周深演唱會後尾班車時間為何？

除夕舉行的演唱會場次預計會於元旦日凌晨0時30分完結，屯馬綫最後一班開往羅湖口岸的列車會分別在0時58分在宋皇臺站開出，啟德站尾班車則會在凌晨1時開出。而元旦舉行的場次，兩個站的尾班車開出時間分別為晚上10時59分及11時01分。

周深演唱會的士上落客區開放？

啟德主場館的士上落客區將會開放。宋皇臺道上落客區在進場時段，即除夕下午6時半至9時，元旦下午4時半分至7時只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。

周深演唱會後如何返回深圳？

至於往落馬洲／皇崗口岸，旅客則可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線，或直接在宋皇臺道上落客區乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

深圳灣口岸除夕夜旅客清關服務改為24小時運作，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。除夕演唱會的觀眾亦可乘搭屯馬綫往元朗站或天水圍站和屯門站，分別轉乘第NB2號和NB3號特別巴士路線前往深圳灣口岸。

此外，觀眾可乘搭啟德體育園於離場時段安排的跨境巴士服務返回內地，乘客需預先在營辦商的網上平台購票，離場時現場不設售票。