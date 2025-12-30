草蜢大馬唱《夢伴》憶師傅梅艷芳　明年四月重返紅館辦40週年騷

香港天團草蜢日前於馬來西亞雲頂雲星劇場舉行「草蜢RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會2025－馬來西亞站」，元旦將至，三子將演唱會化身成跨年倒數派對般傾力演出，全場座無虛席、氣氛熾熱，樂迷更蜂湧到台前爭相與草蜢握手，又唱又跳提早迎接2026年。巡唱來到尾二站，三子大感不捨，預告推出「RE:GRASSHOPPER」演唱會藍光碟，讓樂迷重溫每個精彩時刻，發佈會將於1月4日（星期日）於香港的圍方舉行。除此之外，草蜢還相約大家明年四月紅館見！

草蜢預告推出「RE:GRASSHOPPER」演唱會藍光碟，讓樂迷重溫每個精彩時刻。（公關圖片）

草蜢以一連串快歌為演唱會揭開序幕，《華麗舞台》、《三分鐘放蹤》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》等名曲前奏一響，全場樂迷立即站起來，手拿螢光棒跟着節奏盡情搖擺，氣氛高漲。他們又獻唱新歌《老的辣》，蔡一智（阿智）感性表示：「呢首歌請到Wyman（黃偉文）填詞，佢話我哋喺台上已經40年，經歷過好多風風雨雨，但經歷咗咁多風雨，愈老就愈辣，送畀大家《老的辣》。」蔡一傑（傑少）續說：「草蜢今年入行40年，一隊組合要行40年並不是易事。明年四月就會喺紅館舉行我哋40周年全新嘅演唱會，到時大家一定要嚟睇我哋！」全場報以熱烈掌聲和尖叫聲回應。

草蜢預告明年（2026年）四月在紅館辦40週年騷。（公關圖片）

草蜢Encore後樂迷依然意猶未盡，寵粉的三子加插點唱環節，更應樂迷要求獻唱《怎麼天生不是女人》以及師傅梅艷芳的經典金曲《夢伴》，音樂一響，三子拿起Mic Stand合拍地跳唱，傑少說：「好開心可以唱阿梅嘅歌，全場歡眾起晒身一齊跳。諗返起同阿梅一齊周遊列國登台，瞇埋眼都識唱、識跳，動作、歌詞已經入晒血。」接着，一名男樂迷情深款款點唱《永遠愛著你》，更獲邀上台與草蜢合唱。這位男樂迷原來是唱得之人，一開口即贏盡掌聲，非常厲害。阿智笑說：「佢搶咗我支咪嚟唱，估唔到真係幾勁！」

一名男樂迷情深款款點唱《永遠愛著你》，更獲邀上台與草蜢合唱。（公關圖片）

另外，來到盛產榴槤的馬來西亞，阿智和蘇志威（蘇老闆）一到埗即品嚐D24、貓山王等等不同品種的榴槤，兩位吃得津津有味大讚齒頰留香，「榴槤小隊」卻獨欠傑少一人。傑少透露因生病近一星期，為免影響演出必須戒口，他說：「好驚開唔到聲，呢幾日仲係好唔舒服，今日演出順利，好開心！歌迷真係勁，連我感冒都可以唱返開把聲，多謝你哋！我呢幾日忍住唔同人講嘢，又唔敢飲凍嘢、唔敢食生果，因為唔食得生冷嘢，你哋個個喺度食榴槤，我好想食又唔食得，幾忍得口。」阿智笑說：「馬來西亞觀眾真係好熱情，佢哋嘅掌聲同尖叫聲令你啲病都走埋。」三子大讚馬來西亞樂迷「誇啦啦」，深深被他們的熱情所打動。

蔡一傑自爆生病近一星期，為保聲全程禁聲兼戒食大馬名產榴槤。（公關圖片）

橫跨四年的「草蜢 RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會」來到尾二站，阿智坦言非常不捨，說：「由2022年香港紅館出發，仲有明年一月最後一場，好唔捨得，做一場冇一場，我哋三個都好滿意、好鍾意『RE:GRASSHOPPER演唱會』嘅內容。」蘇老闆同意說：「聽到好多歌迷嘅Feedback都話好鍾意！」傑少隨即帶來好消息，預告將推出「RE:GRASSHOPPER」演唱會藍光碟，他興奮說：「 可以睇返好多呢個演唱會唔同嘅點滴，大家一定要密切留意！」阿智表示：「當你掛住草蜢時，就可以拎呢隻藍光碟出嚟回味『RE:GRASSHOPPER』嘅旅程，知道好多歌迷去咗好多唔同地方支持我哋，非常感謝大家喺過去幾年鼎力支持我哋呢個Tour。我哋會好好享受最後一站，然後出年四月有一個全新演出！」