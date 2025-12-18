草蜢新MV如時裝騷腹肌放題好精彩　蔡一智蘇志威點名要佢重出江湖

草蜢成軍40周年紀念企劃由新歌《老的辣》揭開序幕，精心炮製的「特濃草蜢式」MV已經上架，除了招牌勁歌熱舞，還有海量靚衫和腹肌放題，而且蔡一傑發放隱藏大招，「DJ Remus」重出江湖首次亮相MV打碟，驚喜滿滿。



新歌《老的辣》由蔡一傑作曲、黃偉文填詞、何秉舜編曲，並與蔡一傑聯合監製。相隔7年再拍新歌MV，草蜢加操練歌和健身，帶幾個行李箱的服飾上陣。蔡一傑說：「好耐冇拍MV，平時買買埋埋咁多靚衫，今次要傾巢而出。」蘇志威笑指導演吩咐每人準備3套衫拍攝，結果他們每人帶了13套衫到場。珠片、皮革、綑綁、窩釘、低腰 、長褸等，MV仿如時裝騷，令人目不暇給。

期間草蜢站在自轉舞台上唱歌跳舞，來來回回轉了半小時後表示暈陀陀。蔡一智說：「看似簡單嘅鏡頭其實好難，要有好好嘅core muscles（核心肌群）先至可以做到動作。」蔡一傑補充：「因為周圍漆黑一片咁樣旋轉，視線冇焦點，仲要跳舞，真係好難。所以做人最緊要『有焦點』！」還風騷表示是日焦點就在腰間他們的腹肌上。

蔡一傑的焦點除了弗爆身材，還有他首次在MV以「DJ Remus」身份表演打碟，配合燈光，帶動全場氣氛，台前幕後都起哄吶喊。蔡一智說：「其實好多人都唔知道蔡一傑其實係一名DJ，咁多年來我哋都冇褒獎過佢。（傑：係呀！）所以喺今次MV我哋就特別畀個焦點佢，蔡一傑以DJ身份上台表演，讓觀眾見到佢嘅另一個Talent。」蘇志威表示這是他與蔡一智主動向導演要求加入，蔡一傑聞言驚喜並甜笑。

蔡一傑說：「其實好多年前我已經開始打碟，好多人都唔知我係專業嘅DJ，今次MV 我重出江湖，將來演唱會after party，我都可以打碟，大家一齊玩！」身旁蔡一智乘機賣廣告拉生意，笑說：「生日、結婚、開party都可以叫蔡一傑嚟打碟，打畀我就會安排佢到會。嗱，我哋依家一條龍服務，打呢個電話搵我。」全場大笑。

這次草蜢與年紀輕輕的新導演及團隊合作，蔡一傑爆與導演搞笑對話：「今朝導演問我嚟過嘉龍片場拍嘢未？我同佢講，我哋30年前已經嚟拍嘢，但佢30年前未出世，哈哈！其實今次真係好開心同新導演、攝影師合作，成個團隊都好年輕，好有活力。」蘇志威認同：「新導演和攝影師有好多諗法，年輕嘅步伐，令到MV出嚟效果好突破。」

現場拍攝氣氛很好，充滿活力，蔡一智透露：「導演和攝影師都好錫我，拍完每個鏡頭，跳完每一段舞都有掌聲，好大鼓舞，好感動！」蔡一傑更表示與導演好合拍，說：「導演話我哋一埋位就知佢想要乜，交足貨，唔使佢講解太多，好順利。」

拍攝期間發生小意外，「行兇者」蔡一智現身說法：「有一場我揸住咪線係咁揈，好有型架，點知揈揈吓飛咗支咪出去，幾乎擲到人。」蘇志威笑指：「咪同你當年台上飛鞋底一樣？！」蔡一智翻眼：「唔好講遠古嘅嘢啦！我頭先真係好驚，好彩支咪乖乖落地！」他笑言fans萬勿錯過揈咪鏡頭。

稍後，草蜢將於聖誕節期間在馬來西亞、明年一月在廣州舉行「RE：GRASSHOPPER」世界巡迴演唱會壓軸兩站，之後立即投入40周年企劃專輯，以及明年4月香港紅館舉行全新草蜢演唱會。蔡一智預告新專輯將有別過往，會有很多驚喜，令人期待。