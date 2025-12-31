布志綸凌晨連環發文怒轟「好兄弟」　Mr.其餘四子撇主音重組樂隊

樂隊Mr.前主唱布志綸（Alan Po）在12月31日凌晨突然在Threads連環發帖，言詞極其激進，直指多年來隱藏的樂隊內幕。Alan首先列出20首自己滿意的作曲作品，隨即話鋒一轉，火燒樂隊代表作《森林》。他憤怒表示：「《森林》是我一個人唱，連和音都是，在錄音的時候，我沒有感受到所謂『我們一起唱』的情景。」他更警告相關人士不要再亂傳，「請尊重事實」，此言一出，立即引發網民熱議，質疑多年來塑造的「樂隊團結」形象只是幻象。

布志綸凌晨突然在Threads連環發帖，言詞極其激進，直指多年來隱藏的樂隊內幕。（threads@mralan229）

不滿被要求平分作曲填詞

Alan透露當年曾辛苦創作了一堆歌，甚至有「歌債」在身，卻有人向他提出將快要寫好的歌作曲填詞「分給大家」。Alan憶述當時心境：「我黑人問號？你在這段時間努力寫歌的時候，其他幾位隊友在哪裡？」Alan更暗諷有人在做自己歌曲時，卻從未想過將作曲填詞分出。

Alan透露曾被要求將自己的作品的作曲填詞分給隊友。

「我keep住死撐」換來隊友背後捅刀

Alan的情緒在後續帖文中進一步爆發，直言有「被出賣的感覺」。他憶述當年與老闆開會，他在keep住死撐爭取，卻換來有人「跣我一鑊」，甚至以「好兄弟好朋友」配上鼓掌Emoji進行強烈反諷。他感嘆自己一直以來對外都維護隊友，無論是問到誰彈結他、誰打鼓，他都會如實作答，唯獨無法自己唱的歌被說成是團隊一起唱的。Alan在字裡行間透露出多年來的委屈，指自己在錄音室孤軍作戰，卻被別人說首歌是「我哋一齊唱」，直言：「我拗X晒頭。」

Alan發佈的貼文言詞極其激進，甚至以「好兄弟好朋友」配上鼓掌Emoji進行強烈反諷。（ig@mralan229）

Mr.四子撇低主音正式重組

事實上，Alan的爆發並非無跡可尋。樂隊其餘四位成員Dash、MJ、Ronny及Tom，早在2025年初已正式「撇低」Alan重組。四子早前以新班子姿態登上無綫節目《勁歌金榜》宣傳新歌，並在訪問中坦承目前「四個都是主音」，以此取代Alan的位置。當時已有報導指Mr.關係已徹底決裂，四子更直言重組最緊要「啱腳」。

除Alan外四人重組Mr.樂隊。（YouTube@TVB綜藝）

Mr.成軍多年心結難解

事實上，Mr.樂隊經常有傳出成員不和的消息。自2016年與環球唱片約滿後，樂隊多次傳出因酬勞分配及發展方向不一而鬧翻。雖然2019年曾合體紅館開唱，但當時有消息指成員Dash、MJ、Tom及Ronny與Alan在私下溝通甚少。如今Alan在Threads大揭瘡疤，不僅將這段長達十多年的恩怨推向高峰，亦令無數樂迷感嘆，這隊曾經紅極一時的樂隊，終究還是敵不過現實的摧殘。