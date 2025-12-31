聲秀16強學員於麥花臣舉行畢業騷　劉浩龍嚴訓後輩：態度決定一切

由《聲秀》十六強學員包括馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩和穎喬一起參與的「《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會」，將於2026年1月18日晚上在麥花臣場館隆重舉行。



胡港豐、布子殷、導師譚耀文、蕭凱恩（官方提供圖片）

聲秀畢業演唱會1月18日麥花臣場館隆重舉行

因為今次是眾學員首度在一個演唱會的舞台上表演，他們也非常重視和導師在台上一起演出的珍貴時刻，於是他們向監製提供了不少想法，看如何能把這個畢業演唱會做到最好。大會特別以導師和學員為主題設計專屬海報，一公開便好評如潮，大家也覺得非常有紀念價值。

一眾導師也非常期待再次和學員合作，剛開完個唱，布子殷、胡港豐同蕭凱恩的導師譚耀文表示：「記得初初對於我俾佢哋有關要交功課，同埋練習指令嘅回應同速度上係有少許散慢，加上對舞台知識同比賽準則又未係咁清楚，而佢哋又同時保存住佢哋自己嘅舒適圈，但後來經我費心費力再三叮囑下，佢哋終於知道要增加自己嘅競爭力，就必須要有改變同突破，同埋要跳出自己嘅框框，之後就知道台上1分鐘、台下10年功呢個真理。」

布子殷、譚耀文、胡港豐（官方提供圖片）

阿譚續說：「每一次我都好享受和珍惜有機會同自己嘅學員一齊演出，尤其是今次係佢哋完咗比賽之後，首度正式踏上屬於自己有份嘅舞台去表演，當然為佢哋高興，我能夠同佢哋一齊參與，感到非常驕傲。」「我亦希望藉住呢個機會令佢哋緊記感恩呢回事，因為而家只係佢哋剛開始踏上銀色旅途，日後仲有好漫長嘅路途要走，所以希望佢哋學會時常記住每一個曾經幫助過佢哋嘅人，這樣日後才會成為一個真正傑出同成功嘅藝術家。」

譚耀文（官方提供圖片）

冼奕瑜和司徒泆的導師鍾舒漫回憶說：「初初同學員相處，到比賽完畢之後，覺得他們心態強壯了，能應付的事情都多了。比賽過後非常想念大家一起緊密練習與溝通的日子，因爲這次的演唱會，又再次能夠一起進入排練到上台的過程，心裏充滿期待，而且現在的默契與感情深厚了很多，再次表演相信會更加投入與精彩。」

冼奕瑜、導師鍾舒漫、司徒泆（官方提供圖片）

Sherman非常貼心提供一些心得給日後想參加比賽嘅朋友：「首先要習慣係唔同嘅環境聽自己嘅聲音，變咗現場音響各方面有咩問題都唔會影響唱嘅狀態；如果係屋企練習時要幻想自己對住好多觀眾唱，直至感覺自然，到現場真係表演嘅時候就容易適應壓力，最後就係唔好諗咁多。」

鍾舒漫（官方提供圖片）

身為林潔心的導師劉浩龍說：「我覺得成班學員可以喺三個月裏面，真係由一張白紙，用一個極速嘅時間去變成咗另外一個人，呢件事係好奇妙！對我嚟講係十分期待同學員係一個演唱會上面嘅舞台一齊表演，因為教林潔心就教咗好耐啦，但一齊合唱真係從來都未試過，所以好想同佢可以喺台上有一個一齊嘅回憶！」「有乜嘢意見可以俾想參加比賽嘅朋友？我嘅意見係要諗清楚，係咪真係想認真去面對自己，係先好去參加這類型嘅比賽！真係唔好諗住玩玩吓咁樣去比賽！事關無論導師，工作人員全部人都係百分百投入認真對待呢件事，所以態度真係好緊要！」

林潔心、導師劉浩龍（官方提供圖片）